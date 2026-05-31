نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در گنبد سلطانیه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس آثار تاریخی آسیب دیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان با عنوان «ایستاده در غبار» از یک تا ۱۰ خردادماه در طبقه همکف پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برپا شد.

سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: این نمایشگاه به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی شامل ۵۰قاب تصویر از از مرمت آثار در طی دهه ها در گنبد سلطانیه و آسیب آثار تاریخی شاخص کشور و در اثر حملات دشمن آمریکایی _ صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان برپا شد.

او بیان کرد: این نمایشگاه گوشه‌ای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی- صهیونیستی را به نمایش کشیده و چهره پنهان و ضد ایرانی آن‌ها را نشان می‌داد، سندی گویای است که بیانگر آسیب های وارده به بناهای تاریخی ایران در جنگ رمضان است.

غلامی گفت: در بین این آثار، عکس های از بناهای آسیب دیده در جنگ رمضان بر اثر حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل در نقاط مختلف کشور چون خانه وثوق تهران، مجموعه تاریخی کوهپایه اصفهان، مجموعه جهانی کاخ گلستان و مجموعه تاریخی سعد آباد در تهران، عمارت آصف وزیر سنندج، مجلس سنای قدیم تهران، مدرسه شجره طیبه میناب و... و. دیده می شد.

او اظهار کرد: امیدواریم سازمان های جهانی و افکار عمومی بین المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، با مشاهده این جنایات، جلوی آنها را بگیرند و نگذارند که آنها دوباره تکرار شوند.

