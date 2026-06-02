به گزارش خبرنگار میراثآریا، تداوم بیثباتیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اثرگذاری مستقیم آن بر بازار جهانی انرژی، صنعت هوانوردی اروپا را با موج تازهای از فشارهای اقتصادی و عملیاتی روبهرو کرده است؛ فشاری که خود را در افزایش چشمگیر هزینه سوخت جت، بازنگری در شبکههای پروازی و تغییر راهبردهای تجاری شرکتهای هواپیمایی نشان میدهد.
بر اساس تازهترین دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا)، قیمت سوخت جت در اروپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از منظر اقتصادی، یکی از شدیدترین جهشهای هزینهای در زنجیره صنعت حملونقل هوایی طی سالهای اخیر محسوب میشود و میتواند بر روند تقاضای سفر، قیمت بلیت و سودآوری شرکتهای هواپیمایی تأثیر مستقیم بگذارد.
در واکنش به این شرایط، شرکتهای بزرگ هواپیمایی اروپا و منطقه، برنامههای عملیاتی خود را مورد بازنگری قرار دادهاند. شرکت هواپیمایی «ترانساویا» که زیرمجموعه گروه ایرفرانس–کیالام به شمار میرود، از لغو بخشی از پروازهای خود در ماههای مه و ژوئن خبر داده است. این شرکت اعلام کرده مسافران پروازهای لغوشده میتوانند از میان گزینههای بازپرداخت کامل وجه، دریافت اعتبار سفر یا تغییر رایگان زمان پرواز، گزینه موردنظر خود را انتخاب کنند.
ترانساویا در توضیح دلایل این تصمیم، به پیامدهای شرایط ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تأثیر مستقیم آن بر بازار سوخت هواپیما اشاره کرده است. هرچند این شرکت جزئیاتی درباره مسیرهای حذفشده منتشر نکرده، اما این اقدام نشانهای از تلاش شرکتهای هواپیمایی برای مهار هزینههای فزاینده عملیاتی ارزیابی میشود.
همزمان، شرکت کیالام نیز اعلام کرده است ۱۶۰ پرواز خود را در فرودگاه اسخیپول آمستردام لغو خواهد کرد. اگرچه این تعداد کمتر از یک درصد کل پروازهای اروپایی شرکت را تشکیل میدهد، اما نشاندهنده رویکرد محتاطانه ایرلاینها در مواجهه با افزایش هزینه سوخت و ضرورت حفظ بهرهوری اقتصادی پروازهاست.
در ترکیه نیز شرکت هواپیمایی ملی این کشور، ترکیش ایرلاینز، برنامه گستردهای برای تعدیل ظرفیت پروازی خود در دستور کار قرار داده است. گزارشهای منتشرشده از سوی پایگاههای تخصصی رصد صنعت هوانوردی نشان میدهد این شرکت دستکم ۱۸ مسیر بینالمللی را به حالت تعلیق درآورده و در برخی مسیرها نیز تعداد پروازهای هفتگی را کاهش داده است.
این تغییرات طیفی از مقاصد اروپایی، آسیایی و آفریقایی را دربرمیگیرد و از منظر کارشناسان، بیانگر تلاش شرکت برای حفظ تعادل میان هزینههای عملیاتی و درآمدهای پروازی در شرایط افزایش شدید قیمت سوخت است. برخی مسیرهای مهم از جمله لوآندا، الغردقه، نجف، فریتاون، کینشاسا و لایپزیگ/هاله در فهرست مقاصد تعلیقشده قرار دارند.
در همین حال، شرکت ساناکسپرس که بهصورت مشترک در مالکیت ترکیش ایرلاینز و لوفتهانزا فعالیت میکند، از اعمال «هزینه موقت سوخت» بر تمامی پروازهای میان ترکیه و اروپا خبر داده است. بر اساس این تصمیم، مسافرانی که از ابتدای آوریل برای سفرهای پس از اول مه بلیت خریداری کردهاند، مشمول پرداخت ۱۰ یورو هزینه اضافی خواهند شد.
از سوی دیگر، گروه لوفتهانزا نیز پیشتر اعلام کرده بود برای کنترل هزینههای فزاینده سوخت جت، حدود ۲۰ هزار پرواز را از برنامه عملیاتی خود حذف کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده عمق تأثیرپذیری صنعت هوانوردی از تحولات بازار انرژی است.
تحلیلگران صنعت حملونقل هوایی معتقدند ادامه روند صعودی قیمت سوخت میتواند پیامدهایی فراتر از لغو یا کاهش پروازها به همراه داشته باشد و در میانمدت به افزایش قیمت بلیتها، محدود شدن ظرفیت عرضه و کاهش حاشیه سود شرکتهای هواپیمایی منجر شود. از این منظر، تابستان ۲۰۲۶ میتواند آزمونی تعیینکننده برای توان تابآوری صنعت هوانوردی اروپا در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی و انرژی باشد.
با این حال، برخی بازیگران صنعت گردشگری تلاش کردهاند نگرانی مسافران را کاهش دهند. گروه گردشگری «تویی» اعلام کرده است قیمت بستههای سفر رزروشده را افزایش نخواهد داد و هزینه اضافی سوخت به مشتریان فعلی تحمیل نمیشود. مدیران این شرکت تأکید کردهاند که مسافران میتوانند با اطمینان از ثبات قیمت سفرهای رزروشده، برنامههای تعطیلات خود را دنبال کنند.
در مجموع، مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد بازار هوانوردی اروپا وارد دورهای از بازتنظیم عملیاتی و اقتصادی شده است؛ دورهای که در آن مدیریت هزینه سوخت، حفظ پایداری شبکههای پروازی و کنترل اثرات تورمی بر سفرهای هوایی، به مهمترین اولویت راهبردی شرکتهای هواپیمایی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
نظر شما