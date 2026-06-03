به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) اعلام کرد روند احیای گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ همچنان ادامه دارد، اما تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، چشم‌انداز رشد این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «بارومتر گردشگری جهانی» این سازمان، شمار گردشگران بین‌المللی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۰۷ میلیون نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مطابق این گزارش، ماه‌های ژانویه و فوریه با روندی مثبت و پایدار همراه بود، اما تشدید تنش‌ها و درگیری‌های منطقه خاورمیانه در ماه مارس، تأثیر محسوسی بر جریان سفرهای بین‌المللی برجای گذاشت و موجب شد نرخ رشد گردشگری جهانی در این ماه به تنها ۰.۴ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که نشان‌دهنده حساسیت بالای صنعت گردشگری نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی در مناطق راهبردی جهان است.

شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، با اشاره به پیامدهای فرامنطقه‌ای بحران خاورمیانه اظهار کرد: استمرار تنش‌ها نه‌تنها بر مقاصد گردشگری منطقه تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه موجب اختلال در الگوهای سفر جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت، تغییر مسیرهای پروازی، کاهش سطح اطمینان مسافران و افزایش ریسک عملیاتی در صنعت گردشگری شده است.

وی تاکید کرد که در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ رشد گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است بین یک تا دو واحد درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه این سازمان باشد. پیش‌تر UN Tourism رشد ۳ تا ۴ درصدی گردشگری بین‌المللی در سال جاری را پیش‌بینی کرده بود.

بررسی عملکرد مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد اروپا با جذب بیش از ۱۳۰ میلیون گردشگر بین‌المللی و ثبت رشد ۴ درصدی، موفق‌ترین منطقه گردشگری جهان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بوده است. آفریقا نیز با رشد ۴ درصدی و منطقه آسیا و اقیانوسیه با رشد ۳ درصدی، روندی مثبت را تجربه کرده‌اند.

در مقابل، خاورمیانه بیشترین تأثیر را از تحولات اخیر پذیرفته و ورود گردشگران بین‌المللی به این منطقه با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شده است؛ کاهشی که بیانگر تأثیر مستقیم نااطمینانی‌های امنیتی بر تصمیم‌گیری گردشگران و فعالان صنعت سفر است.

نتایج نظرسنجی کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری که توسط UN Tourism انجام شده نیز نشان می‌دهد بحران خاورمیانه در صدر فهرست عوامل تهدیدکننده رشد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است. از نگاه این کارشناسان، افزایش قیمت سوخت، طولانی‌تر شدن مسیرهای پروازی، لغو یا محدودیت برخی پروازها، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و رشد قیمت خدمات گردشگری از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این بحران به شمار می‌رود.

انتهای پیام/