به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای صیانت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی و با هدف ارتقای جایگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری هسته مرکزی شهر اراک، نشست شورای راهبردی بازار تاریخی اراک با حضور مسئولان ، نمایندگان بازار و متولیان حوزه میراث فرهنگی عصر روز گذشته برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت راهبردی بازار تاریخی اراک به عنوان یکی از شاخصترین بناهای تاریخی و اقتصادی استان اظهار کرد: بازار تاریخی اراک تنها یک مجموعه تجاری نیست بلکه بخش مهمی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر را تشکیل میدهد و حفاظت احیا و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای آن نیازمند همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای مسئول و ذینفعان است.
او افزود: جلسه شورای راهبردی بازار تاریخی اراک به ریاست دکتر حاجعلیبیگی فرماندار و با حضور علی اصغر غفاری رئیس شورای اسلامی شهر، پیمان عینالقضات عضو شورای اسلامی شهر، حسین منصوریزاده مدیر شهرداری بافت تاریخی و سایر دستگاههای عضو و اعضای هیئت امنای بازار برگزار شد و طی آن مهمترین برنامهها و راهکارهای اجرایی برای بازآفرینی و توسعه این مجموعه ارزشمند مورد بررسی قرار گرفت.
محمودی تصریح کرد: در این نشست تخصصی محورهای کلیدی شامل بازآفرینی کالبدی بازار، ارتقای استانداردهای ایمنی، ساماندهی تأسیسات زیربنایی، بهسازی محیطی، حفظ اصالتهای معماری و تقویت کارکردهای اقتصادی و گردشگری بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی در اجرای طرحهای پیشبینی شده، حفاظتمحور و مبتنی بر اصول علمی مرمت و احیای بناهای تاریخی است، خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهها صرفاً بازسازی فیزیکی و عمرانی نیست، بلکه تلاش میشود روح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بازار تاریخی اراک نیز احیا شود تا این مجموعه بتواند بار دیگر نقش مؤثر خود را در پویایی اقتصادی شهر و جذب گردشگران ایفا کند.
او ادامه داد: بازار تاریخی اراک از ظرفیتهای منحصر به فردی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری شهری در سطح کشور برخوردار است و بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند ضمن حفظ میراث ارزشمند گذشتگان، زمینه رونق کسبوکارهای سنتی، حمایت از تولیدات بومی و افزایش حضور گردشگران در مرکز شهر را فراهم سازد.
حسین محمودی همچنین حضور همزمان مدیران حوزه بافت تاریخی، مدیریت شهری و نمایندگان کسبه و هیئت امنای بازار را نقطه قوت این نشست دانست و اظهار داشت: مشارکت مستقیم ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری، زمینه اجرای طرحهایی را فراهم میکند که ضمن رعایت کامل استانداردهای حفاظت از میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای روز فعالان اقتصادی، کسبه و شهروندان نیز باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان با تأکید بر استمرار جلسات کارشناسی و راهبردی در حوزه بازار تاریخی اراک گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با تمام ظرفیتهای فنی و تخصصی خود در کنار مدیریت شهری و سایر دستگاههای مرتبط قرار دارد تا روند حفاظت، مرمت، احیا و توسعه پایدار بازار تاریخی اراک با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب دنبال شود و این اثر ارزشمند تاریخی به جایگاه شایسته خود در عرصه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری کشور دست یابد.
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