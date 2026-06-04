به گزارش خبرنگار میراث آریا، سجاد عالیخانی معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: در این بازدید، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها و چالشهای پیشروی هنرمندان ورشوساز بروجرد قرار گرفت.
او افزود: تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای آن از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه است که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عالیخانی ادامه داد: اعضای انجمن ورشوسازی بروجرد نیز با اشاره به مباحث مطرحشده در نشستهای پیشین، پیشنهاد راهاندازی خط تولید ورشو در بروجرد را بهمنظور تأمین پایدار مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید و تقویت چرخه اقتصادی این هنر-صنعت ارائه کردند.
معاون صنایعدستی لرستان تصریح کرد: در همین راستا، درخواست اختصاص تسهیلات برای راهاندازی این خط تولید مطرح و مقرر شد موضوع از طریق وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیگیری شود.
او خاطرنشان کرد: تحقق این طرح میتواند ضمن رفع بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه، زمینه توسعه تولید، اشتغالزایی و رونق هرچه بیشتر شهر ملی ورشوی بروجرد را فراهم کند.
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