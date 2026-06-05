به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گزارش‌های رسمی منتشرشده از بخش گردشگری اسرائیل حاکی از آن است که این صنعت راهبردی، که طی سال‌های گذشته یکی از منابع مهم درآمد ارزی و ابزارهای تقویت تصویر بین‌المللی این رژیم محسوب می‌شد، اکنون با بحرانی کم‌سابقه و چندلایه روبه‌رو شده است.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تعداد گردشگران خارجی واردشده به سرزمین‌های اشغالی در ماه مه سال ۲۰۲۶ تنها ۶۴ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه مه سال ۲۰۲۳، کاهش ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد و از افت شدید تقاضا برای سفر به این مقصد حکایت دارد.

کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند استمرار ناامنی‌های منطقه‌ای، تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، کاهش اعتماد عمومی گردشگران بین‌المللی و افزایش هشدارهای سفر از سوی دولت‌های مختلف، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رکود فعلی صنعت گردشگری اسرائیل به شمار می‌رود.

در همین حال، نهادهای صنفی و فعالان صنعت گردشگری اسرائیل با ابراز نگرانی نسبت به روند موجود تاکید کرده‌اند که این آمارها نشانه‌ای از بحرانی ساختاری در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این رژیم محسوب می‌شود؛ بحرانی که پیامدهای آن در حوزه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل هوایی، خدمات اقامتی و کسب‌وکارهای وابسته نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

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