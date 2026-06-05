به گزارش خبرنگار میراثآریا، وزارت میراث و گردشگری عمان و پژوهشگران فعال در حوزه باستانشناسی این کشور از کشف یک مجموعه بزرگ هنرهای صخرهای در منطقه حجر السنانات خبر دادند. بررسیهای اولیه نشان میدهد این محوطه شامل بیش از ۱۷۰۰ نقش و نگاره حکاکیشده بر روی سنگ است که طی دورههای مختلف تاریخی ایجاد شدهاند.
به گفته کارشناسان، تصاویر شناساییشده شامل نقوش حیوانات، صحنههای شکار، نمادهای آیینی و اشکال هندسی است که میتواند بخشی از تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع ساکن در جنوب شرق شبهجزیره عربستان را آشکار کند.
پژوهشگران معتقدند این مجموعه یکی از بزرگترین محوطههای هنر صخرهای کشفشده در سالهای اخیر در منطقه خلیجفارس به شمار میرود و مطالعات تکمیلی برای تعیین قدمت دقیق، شیوههای حکاکی و ارتباط این آثار با مسیرهای باستانی مهاجرت و تجارت در حال انجام است.
کارشناسان میراثفرهنگی عمان تاکید کردهاند که این کشف میتواند به تقویت جایگاه کشور در گردشگری فرهنگی و باستانشناسی منطقه کمک کند و زمینه ثبتهای بینالمللی جدید را فراهم سازد.
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