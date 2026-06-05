۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴

حمید رضا محمودی قوژدی

گناباد؛ قطب نوظهور گردشگری شرق ایران

گناباد؛ قطب نوظهور گردشگری شرق ایران

شهرستان گناباد، واقع در جنوب استان خراسان رضوی، فراتر از یک نقطه جغرافیایی، «دروازه ورود به تاریخ و تمدن کاریزی ایران» است. این شهرستان با تکیه بر میراث جهانی خود و زیرساخت‌های کم‌نظیر ارتباطی و درمانی، امروزه به عنوان یک مقصد استراتژیک در شرق کشور مطرح است، گناباد، قطب نوظهور گردشگری شرق ایران است.

حمید رضا محمودی قوژدی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری  و صنایع‌دستی گناباد در یادداشتی نوشت: با رویکرد تحلیلی به بررسی هم‌افزایی میان «زیرساخت‌های کلان» و «جاذبه‌های متنوع» جهت افزایش ماندگاری گردشگر پرداخته می‌شود.

بخش اول: زیرساخت‌های کلان؛ ستون‌های توسعه گردشگری

ماندگاری گردشگر در یک منطقه، بیش از هر چیز به سهولت دسترسی و کیفیت خدمات بستگی دارد. گناباد در این حوزه از مزیت‌های رقابتی بالایی برخوردار است:

۱. شبکه مواصلاتی و ترانزیتی:

گناباد نقطه اتصال و شریان اصلی راه‌های مواصلاتی جنوب، جنوب شرق و شرق کشور است. قرارگیری در مسیر جاده‌های ترانزیتی، این شهرستان را به توقفگاهی اجباری و انتخابی برای مسافران تبدیل کرده است.

همچنین، پروژه در حال اجرای راه آهن و وجود فرودگاه گناباد، مثلث طلایی دسترسی (زمینی، ریلی و هوایی) را تکمیل کرده و فاصله زمانی تا مراکز استان‌ها و پایتخت را به حداقل می‌رساند.

۲. زیرساخت‌های بهداشتی و سلامت (گردشگری سلامت):

وجود بیمارستان علامه بهلول گنابادی با حوزه نفوذ منطقه‌ای، فراتر از یک مرکز درمانی است. این بیمارستان با دارا بودن:

- اورژانس هوایی، اتوبوسی و موتوری.
- بخش ویژه بیماران بین‌المللی (IPD).
- توانمندی در جذب دانشجویان بین‌المللی.
- ده‌ها درمانگاه مجهز و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای.
گناباد را به «قطب درمان جنوب خراسان» تبدیل کرده است که پتانسیل عظیمی برای جذب گردشگر سلامت از کشورهای همسایه فراهم می‌آورد.

بخش دوم: ویترین افتخارات جهانی و ملی (حوزه گردشگری)

گناباد از معدود شهرهای ایران است که در دو نهاد بین‌المللی (یونسکو و فائو) دارای نشان جهانی است:

۱. میراث ثبت شده جهانی:

- قنات قصبه (یونسکو): عمیق‌ترین و یکی از عجیب‌ترین قنات‌های جهان که شاهکار مهندسی ایران باستان است.

- نظام زراعی زعفران مبتنی بر قنات (فائو): ثبت در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به عنوان میراث کشاورزی جهانی (GIAHS).

۲. آثار کاندید در لیست جهانی (در جریان ثبت):

- روستای ریاب: کاندیدای سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به عنوان روستای جهانی.

- مسجد جامع قصبه: در لیست انتظار ثبت یونسکو.

- سماق گناباد: در جریان ثبت در سازمان فائو (جیاس) به دلیل ارگانیک بودن و روش خاص برداشت.

بخش سوم: تنوع گونه‌های گردشگری در پهنه گناباد
گناباد محصولی برای هر نوع سلیقه گردشگری دارد:

۱. گردشگری فرهنگی و مفاخر:

با ۱۹۲ اثر ثبت شده ملی (ملموس و ناملموس)، این شهر موزه‌ای روباز است. حضور مشاهیری چون:
- شیخ بهلول گنابادی: نماد مقاومت و عرفان.
- خواجه اختیار منشی گنابادی: مبدع خط تعلیق.
- منجمان دوره صفوی و معاصران: همچون پروفسور پاکدامن و پروین گنابادی.

۲. اکوتوریسم و ژئوتوریسم (از کویر تا کوهستان):

- شمال شهرستان: کویر بکر «دق حاج اسحاق روشناوند»، کلوت‌های شگفت‌انگیز قوژد (جایگزین مناسب کلوت‌های شهداد)، رمل‌های عمرانی، طاق‌زارها و رودخانه فصلی کال‌شور.

- جنوب شهرستان (منطقه براکوه): روستاهای ییلاقی و خوش آب و هوا، آبشار کاخک، سازه‌های زیرزمینی و سد کاخک.

۳. گردشگری مذهبی:

وجود ۸ امامزاده واجب‌التعظیم که در رأس آن‌ها مرقد مطهر امامزاده سلطان محمد عابد (ع) در کاخک(برادر گرامی حضرت رضا علیه‌السلام) قرار دارد، سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر است.

۴. گردشگری نجوم و ادبی:

- نجوم: مدرسه نجومیه و پیشینه تاریخی منجمان بزرگ، گناباد را به بهشت اخترشناسان تبدیل کرده است.
- ادبی: پیوند با حماسه «دوازده رخ» شاهنامه و مشاهیر بزرگ ادبی، ظرفیت گردشگری محتوایی بالایی ایجاد کرده است.

بخش چهارم: زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی؛ ضامن ماندگاری گردشگر

تأمین نیازهای اولیه گردشگر، مهم‌ترین فاکتور در تبدیل یک «مسافر ترانزیتی» به «گردشگر مقصد-محور» است. گناباد با دارا بودن زیرساخت‌های کامل اقامتی و رفاهی، توانایی میزبانی از توریست‌های داخلی و خارجی را در تمام ابعاد فراهم کرده است.

۱. ظرفیت اقامتی متنوع (۸۵۰ تخت رسمی) :

شهرستان گناباد با برخورداری از ۴ هتل و ۲۶ بوم‌گردی، طیف وسیعی از نیازهای اقامتی را پوشش می‌دهد:

- هتل‌ها: مناسب برای گردشگران کسب‌وکار، خانواده‌های با درآمد متوسط و بالای و توریست‌های بین‌المللی.

- بوم‌گردی‌ها: مناسب برای عاشقان طبیعت، اکوتوریسم و تجربه زندگی روستایی در مناطق شمالی (کویرنشین) و جنوبی (ییلاقی) شهرستان.

این تنوع باعث شده است تا گردشگر صرفاً با نگاه کردن به اقامتگاه، به تجربه‌ای اصیل دست یابد.

۲. شبکه خدماتی و رفاهی گسترده:

برای تسهیل فرآیند سفر، زیرساخت‌های زیر در گناباد تعبیه شده‌اند:

- مقررات مسافرتی: وجود ۲ آژانس خدمات مسافرتی برای هماهنگی تورهای داخلی و خارجی.

- تفریحات و کمپ‌گردی:۲ کمپ گردشگری (بیدخت و کاخک) به همراه ده‌ها مرکز تفریحی ویژه کودکان و خانواده‌ها.

- بهداشت و درمان: چندین درمانگاه شبانه‌روزی، داروخانه‌های ۲۴ ساعته و ده‌ها مجتمع بهداشتی-نمازخانه‌ای در مسیرها و شهر.

- تغذیه: ده‌ها رستوران و کافه‌شاپ درون‌شهری، ۳ رستوران بین‌راهی تحت پوشش استاندارد و ده‌ها رستوران غیررسمی حاشیه جاده.

- خدمات خودرویی: ۵ جایگاه سوخت حاشیه جاده‌ای و ده‌ها فروشگاه خدمات خودرویی و مواد غذایی.

- خدمات مالی: ده‌ها خودپرداز بانکی و فروشگاه‌های حاشیه جاده برای دسترسی آسان به پول نقد و کالاهای اولیه.

۳. مناطق هدف گردشگری مصوب (کوتاه‌ترین راه به توسعه پایدار):

هسته‌های اصلی توسعه گردشگری گناباد در قالب مناطق هدف گردشگری سازماندهی شده‌اند:

- منطقه هدف گردشگری آبسار کاخک: به عنوان قلب تپنده اکوتوریسم جنوب شهرستان.

- روستای هدف گردشگری: روستای ریاب (به عنوان نماد زندگی کاریزی).

- روستای بافت ارزشمند روستایی: حفظ معماری بومی در روستاهای ییلاقی و کویری.

- بافت تاریخی شهری: بافت قدیمی شهر گناباد که خود جاذبه‌ای برای عکس‌برداری و گردشگری شهری است.

- بوستان‌ها: ده‌ها بوستان روستایی و شهری که فضای سبز و استراحت را برای گردشگران فراهم می‌کند.

بخش پنجم: تحلیل نهایی و نتیجه‌گیری؛ چرا گناباد؟

بررسی داده‌های فوق نشان می‌دهد که شهرستان گناباد دارای «مثلث طلایی گردشگری» است:

1.  جاذبه‌های جهانی و منحصربه‌فرد: (قنات قصبه، کلوت‌ها، امامزاده کاخک، شیخ بهلول). این موارد دلیل اصل بازدید هستند.

2.  زیرساخت‌های مواصلاتی قوی: (فرودگاه، راه‌آهن در حال اجرا، محورهای ترانزیتی). این موارد دسترسی آسان را تضمین می‌کنند.

3.  زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی کافی: (هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها، بیمارستان منطقه‌ای). این موارد ماندگاری را افزایش می‌دهند.

وجود بیمارستان علامه بهلول به عنوان یک زیرساخت استراتژیک، نه تنها خدمات درمانی ارائه می‌دهد، بلکه امنیت روانی گردشگران (به ویژه سالمندان و کودکان) را در سفر تضمین می‌کند. همچنین، ثبت آثار در یونسکو و فائو، اعتبار جهانی گناباد را دوچندان کرده و آن را به عنوان یک مقصد «باکلاس» فرهنگی به تصویر می‌کشد.
پیشنهاد راهبردی:

با توجه به پتانسیل‌های عظیم، پیشنهاد می‌شود گناباد به عنوان «شهر قنات و نجوم» در نقشه‌های گردشگری کشور معرفی شود و کمپین‌های تبلیغاتی مشترکی با محورهای ترانزیتی جنوب کشور طراحی گردد تا مسافران جاده‌های ترانزیتی را به توریست‌های مقصد تبدیل کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031501128
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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