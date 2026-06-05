به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نمایشگاه از ۳۰ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۲۶ در بنای تاریخی «کودان هاوس» در شهر توکیو برگزار شد و حاصل همکاری هنرمندان و صنعتگران شش مرکز مهم صنایع‌دستی در منطقه توکای ژاپن با شش طراح و هنرمند شناخته‌شده بین‌المللی بود.

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کرده‌اند که هدف اصلی نمایشگاه، ایجاد بستری برای تداوم حیات این هنرها از طریق نوآوری، طراحی معاصر و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه امروز است.

در این دوره، شش رشته شاخص صنایع‌دستی ژاپن شامل سفالگری سنتی، کاغذ دست‌ساز، رنگرزی سنتی پارچه، میناکاری، سرامیک‌های تزئینی و هنر بافت سنتی در قالب پروژه‌های مشترک با طراحان بین‌المللی ارائه شد.

یکی از آثار شاخص نمایشگاه، بازآفرینی خلاقانه صفحات سنتی کاغذی ژاپنی بود که با استفاده از فنون چندصدساله کاغذسازی و بهره‌گیری از نورپردازی نوین، به اثری معاصر تبدیل شده است. همچنین مجموعه‌ای از چراغ‌های پارچه‌ای با الهام از هنر تاریخی رنگرزی ژاپن و سازه‌هایی سرامیکی با بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی سفالگری از دیگر آثار مورد توجه بازدیدکنندگان و کارشناسان بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، منطقه توکای از دیرباز یکی از مهم‌ترین مراکز صنایع‌دستی ژاپن به شمار می‌رود و به دلیل دسترسی به مواد اولیه مناسب، مسیرهای تاریخی تجارت و سابقه طولانی تولیدات هنری، نقش مهمی در شکل‌گیری میراث صنایع‌دستی این کشور داشته است.

این نمایشگاه دومین مرحله از یک برنامه ملی برای همکاری میان مراکز صنایع‌دستی ژاپن و طراحان بین‌المللی به شمار می‌رود و از سوی بسیاری از ناظران به‌عنوان الگویی موفق برای احیای هنرهای سنتی و توسعه اقتصاد خلاق مورد توجه قرار گرفته است.

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