به گزارش خبرنگار میراثآریا، تازهترین ارزیابیهای بازار جهانی صنایعدستی از شکلگیری موجی نوین در الگوهای مصرف جهانی حکایت دارد؛ موجی که در آن اصالت، هویت فرهنگی و پایداری به مؤلفههای تعیینکننده رفتار مصرفکنندگان تبدیل شدهاند. در این چارچوب، محصولات دستساز و هنرمحور توانستهاند جایگاه خود را در میان کالاهای پرتقاضای بازارهای بینالمللی بیش از گذشته تثبیت کنند و به یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد فرهنگی جهان بدل شوند.
کارشناسان حوزه اقتصاد خلاق معتقدند افزایش استقبال از صنایعدستی، بازتاب یک تغییر عمیق و ساختاری در نگرش مصرفکنندگان جهانی است؛ تغییری که طی آن خریداران به جای انتخاب کالاهای تولید انبوه و فاقد هویت فرهنگی، به دنبال محصولاتی هستند که روایتگر تاریخ، فرهنگ، سنتها و مهارتهای انسانی باشند. در چنین فضایی، صنایعدستی نمادی از هویت، اصالت و پیوند میان میراث فرهنگی و زندگی معاصر تلقی میشود.
بررسی روندهای بازار نشان میدهد رشد آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیستمحیطی و توسعه پایدار، از مهمترین عوامل تقویت جایگاه صنایعدستی در سال ۲۰۲۶ به شمار میرود. مصرفکنندگان در بسیاری از کشورها ترجیح میدهند کالاهایی را انتخاب کنند که با بهرهگیری از مواد اولیه طبیعی، فرآیندهای تولید کماثر بر محیط زیست و دانش بومی جوامع محلی تولید شده باشند. بر همین اساس، منسوجات سنتی، سفالینهها، آثار چوبی، حصیربافی، محصولات الیاف طبیعی و سایر تولیدات هنری دستساز با رشد قابل توجه تقاضا در بازارهای جهانی مواجه شدهاند.
در همین حال، توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و گسترش بازارهای دیجیتال تخصصی، افقهای تازهای را پیش روی صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی گشوده است. پلتفرمهای فروش آنلاین امکان دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به مشتریان بینالمللی را فراهم کرده و موجب شده است بسیاری از فعالان این حوزه بدون نیاز به واسطههای سنتی، محصولات خود را در گسترهای جهانی عرضه کنند. این تحول علاوه بر افزایش فرصتهای درآمدی برای جوامع محلی، نقش مهمی در معرفی فرهنگها، هنرها و میراث ناملموس ملتها ایفا کرده است.
تحلیل دادههای تجاری نیز نشان میدهد بازارهای آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای حوزه خلیجفارس همچنان در زمره مهمترین مقاصد صادراتی صنایعدستی جهان قرار دارند. افزایش گرایش به سبکهای زندگی مبتنی بر طبیعت، طراحی داخلی الهامگرفته از فرهنگهای بومی و استفاده از عناصر هنری در فضاهای مسکونی و تجاری، به رشد تقاضا برای محصولات دستساز در این مناطق شتاب بخشیده است. در سال ۲۰۲۶ کالاهایی که از مواد اولیهای نظیر چوب، بامبو، سفال، جوت و سایر الیاف طبیعی تولید میشوند، در میان پرفروشترین محصولات این بازار قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین روندهای نوظهور در بازار جهانی صنایعدستی، تلفیق هنرهای سنتی با طراحیهای مدرن و کارکردهای معاصر است. تولیدکنندگان در کشورهای مختلف تلاش میکنند ضمن صیانت از اصالت و هویت فرهنگی آثار خود، محصولاتی متناسب با نیازهای زندگی امروز طراحی و عرضه کنند. این رویکرد موجب شده صنایعدستی از قالب کالاهای صرفاً تزئینی خارج شده و به بخشی از سبک زندگی روزمره مصرفکنندگان تبدیل شود.
با وجود چشمانداز مثبت پیشرو، فعالان این حوزه همچنان با چالشهای مهمی روبهرو هستند. کمبود نیروی انسانی ماهر، کاهش تمایل نسل جوان به برخی رشتههای سنتی، دشواری انتقال دانشهای بومی میان نسلها، حفظ کیفیت در مقیاس تولید گسترده و محدودیتهای زنجیره تأمین از جمله مهمترین موانع توسعه پایدار صنایعدستی در سطح جهانی محسوب میشوند.
با این حال، صاحبنظران بر این باورند که بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه بازاریابی دیجیتال، استقرار سامانههای هوشمند تایید اصالت کالا، تقویت برندهای فرهنگی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای هوش مصنوعی میتواند زمینه ارتقای رقابتپذیری صنایعدستی و گسترش حضور آن در بازارهای جهانی را فراهم سازد.
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