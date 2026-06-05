به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بر اساس اعلام رسمی یونسکو، این جایزه در دویست‌وبیست‌وچهارمین نشست هیئت اجرایی این سازمان که در آوریل ۲۰۲۶ برگزار شد، به تصویب رسید. پیشنهاد تاسیس این جایزه از سوی دولت عمان ارائه شده بود و هدف آن شناسایی و تقدیر از افراد، نهادها و جوامعی است که نقش برجسته‌ای در حفاظت، انتقال و ترویج میراث فرهنگی ناملموس ایفا می‌کنند.

یونسکو اعلام کرده است که این جایزه به تقویت جایگاه میراث ناملموس در سیاست‌های فرهنگی جهان کمک خواهد کرد و توجه بیشتری را به اهمیت دانش‌ها، مهارت‌ها، آیین‌ها، سنت‌های شفاهی، هنرهای نمایشی و سایر عناصر میراث زنده بشری جلب می‌کند.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که جایزه جدید، گامی مهم در مسیر افزایش شناخت جهانی از تلاش‌های انجام‌شده برای پاسداری از میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی معتقدند ایجاد چنین جایزه‌ای می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای دولت‌ها، جوامع محلی، هنرمندان سنتی و فعالان میراث فرهنگی در سراسر جهان ایجاد کند و به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بینجامد.

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