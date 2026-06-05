به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بر اساس داده‌های منتشرشده، میانگین قیمت بلیت پروازها در برخی بازارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۱ درصد و پروازهای بین‌المللی تا ۲۲ درصد افزایش یافته است. کارشناسان، افزایش هزینه سوخت هواپیما و فشارهای اقتصادی جهانی را از مهم‌ترین عوامل این روند می‌دانند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از گردشگران به جای لغو کامل سفر، در حال تغییر برنامه‌های خود هستند. انتخاب مقاصد نزدیک‌تر، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و رزرو دیرهنگام سفرها از جمله راهکارهایی است که مسافران برای مدیریت هزینه‌ها در پیش گرفته‌اند.

همزمان مدیران صنعت هوانوردی جهان هشدار داده‌اند که افزایش هزینه سوخت و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت تمام‌شده سفرها اثر گذاشته است. با این حال، تقاضای گردشگری همچنان در بسیاری از بازارها در سطح بالایی قرار دارد و انتظار می‌رود سفرهای تفریحی تابستانی ادامه یابد، هرچند با الگوهایی متفاوت از سال‌های گذشته.

تحلیلگران معتقدند این تحولات می‌تواند بر سیاست‌های گردشگری کشورها، رقابت میان مقاصد گردشگری و رفتار مصرف‌کنندگان در فصل اوج سفر تأثیر قابل توجهی بگذارد.

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