به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در تازه‌ترین بیانیه خود، نگرانی عمیق این نهاد بین‌المللی را نسبت به آثار و پیامدهای تشدید درگیری‌ها در لبنان بر میراث‌فرهنگی این کشور اعلام کرد و بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و محوطه‌های دارای ارزش جهانی تاکید کرد.

یونسکو در این بیانیه هشدار داده است که ادامه تنش‌ها می‌تواند خطر آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم به بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی، موزه‌ها و دیگر دارایی‌های فرهنگی لبنان را افزایش دهد؛ آثاری که بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی منطقه خاورمیانه و میراث مشترک بشریت به شمار می‌روند.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه این سازمان، برخی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی لبنان که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، در معرض تهدیدهای ناشی از تحولات اخیر قرار دارند. یونسکو همچنین نسبت به احتمال افزایش آسیب‌های ثانویه از جمله تخریب‌های ناخواسته، حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال فرهنگی در شرایط بی‌ثباتی هشدار داده است.

این نهاد بین‌المللی با یادآوری مفاد کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، بر مسئولیت تمامی طرف‌ها در احترام به اصول و مقررات بین‌المللی مرتبط با حفاظت از میراث‌فرهنگی تاکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از هرگونه آسیب به آثار تاریخی شده است.

یونسکو همچنین اعلام کرده است که دفتر منطقه‌ای این سازمان در بیروت با همکاری نهادهای ذی‌ربط لبنانی، روند پایش وضعیت آثار فرهنگی و ارزیابی خسارت‌های احتمالی را ادامه می‌دهد و آمادگی دارد در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی، حمایت‌های فنی و تخصصی لازم را برای حفاظت از این میراث ارزشمند ارائه کند.

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