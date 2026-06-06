به گزارش خبرنگار میراثآریا، کمیسیون میراث عربستان سعودی اعلام کرد در جریان تازهترین فصل مطالعات میدانی و کاوشهای باستانشناسی در محوطه تاریخی «میقات الجحفه»، بیش از یکهزار و ۷۰۰ قطعه اثر و بقایای تاریخی شناسایی و مستندسازی شده است؛ کشفی که از منظر پژوهشهای میراثفرهنگی و تاریخ راههای زیارتی جهان اسلام، دارای اهمیت قابل توجهی ارزیابی میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسمی عربستان، مجموعه آثار بهدستآمده شامل قطعات سفال، شیشه، سنگ، صدف، مهرههای تزئینی، اشیای فلزی و بقایای مرتبط با زندگی روزمره مسافران و زائرانی است که طی قرون متمادی از این مسیر تاریخی عبور میکردهاند.
پژوهشگران معتقدند تنوع و گستره جغرافیایی این یافتهها، تصویری روشن از جایگاه راهبردی الجحفه در شبکه ارتباطی جهان اسلام ارائه میدهد. بررسیهای اولیه نشان میدهد بخشی از اشیای کشفشده منشایی فراتر از محدوده شبهجزیره عربستان داشته و از مناطق مختلف سرزمینهای اسلامی به این مسیر منتقل شدهاند؛ موضوعی که بیانگر گستردگی مبادلات تجاری، تعاملات فرهنگی و پیوندهای مذهبی در امتداد راههای تاریخی حج است.
الجحفه که در غرب عربستان و در مسیر تاریخی میان مکه و مدینه قرار دارد، در سدههای نخست اسلامی یکی از مهمترین میقاتهای زائران به شمار میرفت و میلیونها مسلمان از مناطق مختلف جهان اسلام، سفر معنوی خود به سرزمین وحی را از این نقطه آغاز میکردند. از همین رو، این محوطه کانونی مهم برای تبادل کالا، اندیشه، فرهنگ و تجربههای انسانی در طول تاریخ محسوب میشود.
دادههای ارزشمندی درباره الگوهای جابهجایی جمعیت، ساختارهای اقتصادی، شیوههای معیشت، مناسبات فرهنگی و سازمان فضایی مسیرهای زیارتی در جهان اسلام فراهم آورد و به بازسازی دقیقتر تاریخ راههای حج در دورههای مختلف کمک کند.
کمیسیون میراث عربستان همچنین اعلام کرده است که مطالعات آزمایشگاهی، تحلیلهای تخصصی و فرآیند مستندسازی علمی این آثار همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پژوهشها پس از تکمیل بررسیها در قالب گزارشهای تخصصی و علمی منتشر خواهد شد.
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