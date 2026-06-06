به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره بزرگ میراث، باستان‌شناسی و صنایع‌دستی اسکس از امروز در مجموعه تاریخی «کرسینگ تمپل بارنز» در شرق انگلستان آغاز به کار کرد؛ رویدادی که طی دو روز، صدها تن از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، هنرمندان صنایع‌دستی، پژوهشگران، تاریخ‌دوستان و خانواده‌ها را گرد هم آورده است تا جلوه‌ای زنده از میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه را به نمایش بگذارد.

این جشنواره با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی، ترویج ارزش‌های تاریخی و حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی محلی برگزار شده و مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های آموزشی، نمایشگاهی و فرهنگی را دربر می‌گیرد. نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی سنتی، بازار محصولات دست‌ساز، کارگاه‌های آموزشی، معرفی میراث تاریخی منطقه و برنامه‌های تعاملی ویژه خانواده‌ها از جمله بخش‌های اصلی این رویداد به شمار می‌رود.

یکی از بخش‌های برجسته این رویداد، نمایش زنده شیوه‌های تاریخی تولید صنایع‌دستی و معرفی هنرهای سنتی است؛ برنامه‌ای که به بازدیدکنندگان امکان می‌دهد فرآیندهای تولید آثار دست‌ساز را از نزدیک مشاهده کرده و با مهارت‌ها و دانش نسل‌های گذشته آشنا شوند. همچنین نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی متعددی با محوریت میراث فرهنگی، حفاظت از آثار تاریخی و نقش جوامع محلی در صیانت از هویت فرهنگی برگزار خواهد شد.

اهمیت این جشنواره با توجه به محل برگزاری آن دوچندان است. مجموعه تاریخی «کرسینگ تمپل بارنز» از برجسته‌ترین بناهای تاریخی بریتانیا به شمار می‌رود و به دلیل در اختیار داشتن قدیمی‌ترین انبارهای چوبی شناخته‌شده این کشور، جایگاهی ویژه در تاریخ معماری انگلستان دارد. این مجموعه ارزشمند، نمونه‌ای ممتاز از معماری قرون وسطایی محسوب می‌شود و طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مراکز معرفی میراث تاریخی شرق انگلستان تبدیل شده است.

این رویداد تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود هزاران نفر از علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و هنرهای سنتی از برنامه‌های متنوع آن بازدید کنند.

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