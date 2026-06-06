به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روز جمعه 15 خردادماه جاری از روند کاوشهای جدید مجموعه دستکند زیرزمینی قدبرا در شهرستان الیگودرز بازدید کرد.
عطا حسنپور در حاشیه این بازدید با تشریح مراحل کاوشهای باستانشناسی این محوطه تاریخی و اشاره به یافتههای جدید بهدستآمده، اظهار کرد: نتایج این کاوشها بیانگر اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه دستکند زیرزمینی قدبرا بوده و میتواند ابعاد تازهای از پیشینه و تمدن منطقه را آشکار کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان افزود: رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در جریان این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین ظرفیت ارزشمند تاریخی در شهرستان الیگودرز، بر ضرورت شناسایی، حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر تاریخی تأکید کرد.
علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه برنامههای معرفی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری این مجموعه را در راستای جذب گردشگران و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تاریخ و هویت مناطق دارای قدمت چند هزار ساله ضروری دانست.
مجموعه دستکند زیرزمینی قدبرا از جمله محوطههای تاریخی ارزشمند استان لرستان به شمار میرود که کاوشهای باستانشناسی آن همچنان ادامه دارد و یافتههای جدید میتواند نقش مهمی در شناخت هرچه بیشتر تاریخ این منطقه ایفا کند.
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