خرید کالابرگی خردادماه آغاز شد

به گزارش میراث آریا، در ادامه حمایتهای دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از دیروز ۱۵ خردادماه آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.
مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی براساس رقم آخر کد ملی:
از ۱۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۰، ۱ و ۲
از ۲۰ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۳، ۴، ۵ و ۶
از ۲۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۷، ۸ و ۹
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که هموطنان میتوانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.
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