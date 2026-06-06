خرید کالابرگی خردادماه آغاز شد

به گزارش میراث آریا، در ادامه حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از دیروز ۱۵ خردادماه آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی براساس رقم آخر کد ملی:

از ۱۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۰، ۱ و ۲

از ۲۰ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۳، ۴، ۵ و ۶

از ۲۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۷، ۸ و ۹

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر اعلام کرده بود که هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

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