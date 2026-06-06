۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰

خرید کالابرگی خردادماه آغاز شد

خرید کالابرگی خردادماه آغاز شد

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از دیروز ۱۵ خردادماه آغاز شد.

به گزارش میراث آریا، در ادامه حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از دیروز ۱۵ خردادماه آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد. 

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی براساس رقم آخر کد ملی: 

از ۱۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۰، ۱ و ۲

از ۲۰ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۳، ۴، ۵ و ۶

از ۲۵ خردادماه - کدهای ملی با پایان ۷، ۸ و ۹

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر اعلام کرده بود که هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031601192
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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