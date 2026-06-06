به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ به ریاست سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، معاونان وزارتخانه گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و اولویتهای حوزههای تخصصی خود ارائه کردند که از جمله آن میتوان به بهرهگیری از ظرفیت ۳۲ تفاهمنامه منعقدشده با دستگاههای مختلف، تدوین گزارش عملکرد وزارتخانه برای هفته دولت، برنامهریزی دهساله ثبتجهانی میراث ملموس و ناملموس، پیگیری ثبتجهانی پرونده الموت بهعنوان سیامین اثر جهانی ایران، استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات گردشگری، تدوین نقشه دیپلماسی گردشگری منطقهای، ساماندهی بازارچههای صنایعدستی، اصلاح شیوهنامه شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی، جذب اعتبارات تبصره ۱۵ و اجرای پروژه تاریخ شفاهی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد.
صالحیامیری در بخش نخست سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان ستاد، استانها و شهرستانها، اظهار کرد: ارتباط مستمر با شهرستانها و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغههای مدیران محلی باید به یک رویه دائمی در نظام مدیریتی وزارتخانه تبدیل شود و فرصت طرح مسائل در جلسات بهصورت منظم فراهم باشد.
وی با اشاره به نشست اخیر خود با شهرداران کلانشهرهای کشور، افزود: یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، موضوع بافتها و محورهای تاریخی بود. عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیت گسترده شهرداریها از جمله چالشهای جدی در استانها محسوب میشود و لازم است این موضوع در قالب یک پروژه ملی و ساختاریافته دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: هر استان باید برنامههای اجرایی خود را در سه حوزه میراثفرهنگی، زیرساختهای گردشگری و بازارچههای صنایعدستی تدوین و ارائه کند تا مبنای همکاریهای مشترک با شهرداریها قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین تفاهمنامههای مشترک میان استانها، شهرداریها و استانداریها گفت: تعامل مؤثر با مدیریت شهری یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید با امضای اسناد همکاری مشترک، ظرفیتهای موجود در خدمت توسعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گیرد.
صالحیامیری همچنین از مدیرانکل استانی خواست پروژههای اولویتدار خود برای افتتاح در سال ۱۴۰۵ را معرفی کنند و افزود: استانها باید سه تا پنج پروژه شاخص خود را که قابلیت بهرهبرداری در سال آینده دارند، معرفی کنند. همچنین پروژههای دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی باید شناسایی و موانع اجرایی آنها برای پیگیری و رفع در سطح ملی احصا شود.
وی با اشاره به پروژه ملی «ایران؛ آغاز هر داستان» اظهار کرد: این طرح در قالب ۱۰ کلانپروژه ملی طراحی شده است. اجرای دقیق و هدفمند این پروژه میتواند به تقویت هویت ملی و ارتقای جایگاه فرهنگی ایران در سطح داخلی و بینالمللی کمک کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جذب سرمایهگذاری را یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه دانست و گفت: باید سرمایهگذاران ایراندوست در داخل و خارج کشور شناسایی شوند و سازوکارهای ارتباطی مؤثر برای جلب مشارکت آنان در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی طراحی شود.
وی همچنین بر ضرورت اجرای فراخوان ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی آسیبدیده و تأمین منابع مالی مورد نیاز این حوزه تاکید کرد.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه تاریخ شفاهی میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و حکمرانی اشاره کرد و گفت: ثبت و روایت حافظه تاریخی کشور یک ضرورت راهبردی است. نسلهای آینده باید بدانند در مقاطع حساس تاریخ معاصر چه رخ داده و چگونه از این مقاطع عبور کردهایم. هر آنچه امروز ثبت نشود، فردا در معرض فراموشی قرار خواهد گرفت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای شرایط جدید صنعت گردشگری اظهار کرد: گردشگری پساجنگ یکی از مهمترین اولویتهای پیشروی کشور است و باید از هماکنون برای مدیریت این دوره، تحریک بازار، بازسازی اعتماد عمومی و توسعه سفرهای داخلی و خارجی برنامهریزی دقیق صورت گیرد.
وی با اشاره به نشست خود با جمعی از سرمایهگذاران و سازندگان زیرساختهای گردشگری گفت: هر سرمایهگذار یک فرصت ویژه برای توسعه استانها محسوب میشود و مدیران استانی باید با رویکردی فعال و مسئلهمحور زمینه جذب و ماندگاری سرمایه را فراهم کنند.
صالحیامیری با تاکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات حل مسئله در استانها خاطرنشان کرد: مدیرانکل استانی باید ماهانه نشستهای تخصصی با معاونتهای مختلف وزارتخانه برگزار کنند. مسائل باید اولویتبندی و بهصورت موردی حل شوند؛ زیرا انباشت مشکلات بدون برنامه اجرایی، به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.
وی بافتهای تاریخی را مهمترین اولویت استانها دانست و افزود: حفاظت، احیا و مرمت بافتهای تاریخی باید در کانون برنامههای استانی قرار گیرد. همچنین شناسایی منابع جدید مالی و بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع توسعهای باید با جدیت دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه بر ضرورت برگزاری رویدادهای گسترده فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به نشاط، امید و همبستگی نیاز دارد. باید با طراحی و اجرای رویدادهای استانی و ملی، ذائقه عمومی را از فضای جنگ به فضای زندگی، نشاط و آیندهنگری سوق دهیم.
وی افزود: ایران مهمترین مفهوم وحدتبخش و بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است و همه ایرانیان فارغ از تفاوتهای فرهنگی، قومی و جغرافیایی حول این مفهوم گرد هم میآیند. از اینرو باید برنامهریزی راهبردی برای ترویج و تقویت مفهوم ایران در دستور کار قرار گیرد.
صالحیامیری همچنین بر برگزاری هرچه باشکوهتر نمایشگاههای بینالمللی گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد و آنها را فرصتی مؤثر برای معرفی ظرفیتهای ملی، ایجاد امید اجتماعی و رونق اقتصادی دانست.
وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامههای مرتبط با بزرگداشت شهدای میناب اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد شهدای میناب به پیشنهاد وزارت میراثفرهنگی در دولت به تصویب رسیده و بیش از ۲۰ محور اجرایی برای آن تعریف شده است. ایجاد موزه شهدای میناب، نصب المانهای یادبود، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و مشارکت همه استانها در تبیین این رخداد تاریخی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این زمینه است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به افزایش منابع بند «ب» تبصره ۱۵، این اقدام را گامی مهم در حمایت از صنایعدستی، بومگردی و اشتغالآفرینی دانست و اظهار کرد: صنایعدستی در برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین پیشرانهای اشتغال، رشد اقتصادی و ارزآوری کشور است و تحقق اهداف پیشبینیشده در این بخش نیازمند تلاش مضاعف همه مدیران و فعالان این حوزه خواهد بود.
وی در پایان ضمن تبریک هفته صنایعدستی، بر لزوم حضور مدیرانکل و مدیران تخصصی در تمامی جلسات معاونتها تاکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی و انسجام مدیریتی در سطوح مختلف وزارتخانه شد.
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