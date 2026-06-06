به گزارش خبرنگار میراث‌آریا مجتبی شجاعی امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این جشنواره با برنامه‌هایی از جمله تور تخصصی گردشگری ابریشم، بازدید از اداره نوغانداری، کارگاه‌های ابریشم‌کشی بایگ و بسک، نمایشگاه صنایع‌دستی و تقدیر از پیشکسوتان حوزه ابریشم‌کشی انجام خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه تصریح کرد: همه امکانات موجود در راستای برگزاری شایسته این جشنواره به کمک خواهند آمد تا این سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های شاخص شهرستان به نحو شایسته معرفی و پاس داشته شوند.

شجاعی یاد آور شد: تربت حیدریه با دارا بودن بیش از ۸۰ درصد ابریشم کشور به پایتخت ابریشم و دیار طلای سفید مشهور است و در قالب این جشنواره احیای مسیر جاده ابریشم را نیز پیگیری خواهیم کرد و خوشبختانه شهر تربت حیدریه در مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم نیز عضو است.

او ادامه داد: شهرستان تربت حیدریه تنها منطقه‌ای است که هنوز نام ابریشم را با فعال بودن بیش از ۳۰۰ کارگاه ابریشم کشی سنتی، زنده نگه داشته است.

شجاعی افزود: شهرستان تربت حیدریه از گذشته‌های دور نیز در مسیر فرعی جاده ابریشم بوده و وجود ۱۳ کاروانسراها و سرا در سطح شهرستان شاهدی بر این ادعاست.

او یادآور شد: شهر بایگ و روستای بسک تربت حیدریه به‌عنوان تنها شهر و روستای ملی ابریشم‌کشی کشور توسط وزارت میراث فرهنگی ثبت ملی شده‌اند.

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