به گزارش خبرنگار میراث‌آریا و بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری دولتی «دونیو»، سفارت ازبکستان در بلژیک در این نشست تازه‌ترین ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری این کشور را معرفی کرد.

در این مراسم، سفیر ازبکستان در بلژیک با اشاره به رشد صنعت گردشگری این کشور تاکید کرد که ازبکستان در سال‌های اخیر به یکی از پویاترین مقاصد گردشگری آسیای مرکزی تبدیل شده و برخورداری از میراث غنی تاریخی، اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ارتباطات بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل این رشد بوده است.

بخش مهمی از این برنامه به معرفی شهرهای تاریخی مسیر جاده ابریشم از جمله بخارا و سمرقند اختصاص داشت. همچنین نقش خطوط هوایی بین‌المللی در تقویت ارتباط میان اروپا و آسیای مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست، «آنتونیو بوسکاردینی» سفیر گردشگری ازبکستان در کشورهای بنلوکس نیز با ارائه گزارشی با عنوان «ازبکستان؛ از افسانه جاده ابریشم تا قدرت نوظهور گردشگری جهانی» بر ظرفیت‌های فرهنگی، امنیت سفر، مهمان‌نوازی، زیرساخت‌های مدرن و دسترسی روبه‌رشد این کشور برای گردشگران اروپایی تاکید کرد.

این رویداد بخشی از برنامه گسترده ازبکستان برای افزایش حضور در بازار گردشگری اروپا و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این کشور در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

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