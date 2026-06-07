نگرانی صنعت گردشگری هند از کاهش سفرهای خارجی/ درخواست دولت برای محدودسازی سفرهای غیرضروری بر بازار گردشگری اثر گذاشت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، پس از آنکه نخستوزیر هند از شهروندان خواست در شرایط فشار بر ذخایر ارزی کشور، از سفرهای غیرضروری خارجی خودداری کنند، میزان درخواست برای سفرهای برونمرزی در فصل تابستان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. این موضوع بهویژه بر بازار سفرهای تفریحی به اروپا، استرالیا و دیگر مقاصد محبوب خارجی تاثیر گذاشته است.
فعالان صنعت گردشگری معتقدند ادامه این روند میتواند بر درآمد شرکتهای گردشگری، خطوط هوایی و آژانسهای مسافرتی اثر منفی بگذارد. گردشگری و سفر یکی از بخشهای مهم اقتصاد هند محسوب میشود و میلیونها فرصت شغلی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است.
دولت هند این سیاست را در چارچوب مدیریت هزینههای ارزی و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی دنبال میکند. در همین راستا، مقامات هندی شهروندان را به صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش خرید طلا و محدود کردن سفرهای غیرضروری خارجی تشویق کردهاند.
با این حال، نخستوزیر هند تاکید کرده است که دولت برنامهای برای اعمال محدودیت قانونی، مالیات یا عوارض جدید بر سفرهای خارجی ندارد و گزارشهای منتشرشده در این زمینه را رد کرده است.
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