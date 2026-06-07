به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی دولت مصر، تعداد گردشگران ورودی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۹ میلیون نفر رسیده است. این بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ گردشگری مصر محسوب می‌شود.

روند رشد گردشگری مصر در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. طبق اعلام دفتر نخست‌وزیری مصر، تنها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی بیش از ۶.۱ میلیون گردشگر از این کشور بازدید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کارشناسان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهبود شرایط امنیتی، گسترش پروازهای بین‌المللی، افتتاح رسمی بخش‌های جدید از موزه بزرگ مصر در نزدیکی اهرام جیزه و افزایش تبلیغات بین‌المللی را از عوامل اصلی این رشد عنوان می‌کنند.

همزمان با اعلام این آمار، وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از مجموعه‌ای جدید از کشفیات باستان‌شناسی در مناطق تاریخی بنی‌سویف و قاهره رونمایی کرد؛ اقدامی که بخشی از راهبرد این کشور برای تقویت گردشگری فرهنگی و افزایش جذابیت مقاصد تاریخی مصر برای گردشگران جهانی محسوب می‌شود.

دولت مصر هدف‌گذاری کرده است که طی سال‌های آینده شمار گردشگران خارجی را به ۳۰ میلیون نفر در سال برساند و سهم صنعت گردشگری را در اقتصاد ملی بیش از پیش افزایش دهد.

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