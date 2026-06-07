شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه نشست خبری خود و در پاسخ به پرسش خبرنگار میراث‌آریا، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد و توسعه «گردشگری سبز» را یکی از محورهای راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از سرمایه‌های طبیعی کشور برشمرد.

وی در تشریح روند اجرای تفاهم‌نامه مشترک میان دو دستگاه، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، فشارها و چالش‌هایی که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داد، سازمان حفاظت محیط‌زیست تلاش کرده است برنامه‌های زیربنایی و راهبردی خود را متوقف نکند و مسیر حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار را با بهره‌گیری حداکثری از توان موجود ادامه دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه همکاری‌های مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه گردشگری طبیعی وارد مرحله‌ای عملیاتی شده است، افزود: برای پیگیری منسجم برنامه‌های مشترک، کمیته‌ای تخصصی میان دو دستگاه تشکیل شده که مأموریت آن برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با توسعه گردشگری طبیعی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های اکولوژیک کشور است.

انصاری با تاکید بر نقش طبیعت‌گردی در ایجاد تعادل میان حفاظت و توسعه، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، توسعه هدفمند طبیعت‌گردی با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های معیشتی پایدار و افزایش انگیزه‌های اجتماعی برای حفاظت از زیست‌بوم‌هاست؛ رویکردی که می‌تواند حفاظت از طبیعت را به یک مسئولیت اجتماعی و مشارکتی تبدیل کند.

وی در ادامه از تدوین سازوکارهای جدید برای جلب مشارکت بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: با ابلاغ دستورالعمل‌های تازه، زمینه حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های مدیریت مناطق فراهم شده است. همچنین مشاور ویژه‌ای برای طراحی فعالیت‌های طبیعت‌گردی، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های اجرایی به کار گرفته شده که تاکنون برای ۱۳ منطقه تحت مدیریت سازمان، بسته‌های سرمایه‌گذاری تخصصی آماده شده است.

معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر تفاوت رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست با الگوهای متعارف مشارکت اقتصادی اظهار داشت: در تمامی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده، اصل بنیادین و غیرقابل عدول، حفاظت از محیط‌زیست است. برخلاف آیین‌نامه‌های عمومی مشارکت عمومی ـ خصوصی که عمدتاً بر جنبه‌های اقتصادی و درآمدزایی تمرکز دارند، سازمان حفاظت محیط‌زیست دستورالعمل اختصاصی خود را بر مبنای صیانت از سرمایه‌های طبیعی تدوین کرده و در آن، حفظ پایداری اکولوژیک مناطق به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه فعالیت گردشگری یا اقتصادی تعریف شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین نقش جوامع بومی و محلی را در موفقیت برنامه‌های حفاظتی تعیین‌کننده دانست و خاطرنشان کرد: تجربه‌های جهانی نشان داده است که حفاظت پایدار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست؛ از این‌رو، جلب مشارکت حداکثری جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی مناطق، یکی از ارکان اصلی سیاست‌های سازمان در حوزه طبیعت‌گردی و مدیریت مناطق تحت حفاظت به شمار می‌رود.

انصاری در پایان، همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی میان حفاظت از میراث طبیعی و توسعه گردشگری مسئولانه ارزیابی کرد و گفت: این تعامل می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی کشور، تقویت اقتصاد محلی، ارتقای جایگاه روستاهای گردشگری در عرصه جهانی و جذب گردشگران علاقه‌مند به طبیعت و فرهنگ ایران فراهم سازد؛ مسیری که در نهایت به حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی کشور و تحقق توسعه پایدار منتهی خواهد شد.



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