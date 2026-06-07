به گزارش خبرنگار میراثآریا، شهر بیرمنگام در بریتانیا با دریافت عنوان معتبر «شهر جهانی صنایعدستی» از سوی شورای جهانی صنایعدستی، به جمع شهرهای پیشرو جهان در عرصه تولیدات هنری، صنایعدستی و اقتصاد خلاق پیوست؛ رویدادی که از آن بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر صنعت جواهرسازی این کشور یاد میشود.
این عنوان بینالمللی عمدتا به پشتوانه ظرفیتهای کمنظیر «محله جواهرسازی» بیرمنگام اعطا شده است؛ منطقهای تاریخی که بیش از ۲۵۰ سال بهعنوان قلب تپنده صنعت جواهرسازی بریتانیا شناخته میشود و امروز نیز یکی از مهمترین مراکز تولید، طراحی و آموزش هنرهای وابسته به فلزات گرانبها در اروپا به شمار میرود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت دارند و حدود چهار هزار نفر بهصورت مستقیم در زنجیره ارزش جواهرسازی اشتغال یافتهاند. همچنین نزدیک به ۴۰ درصد از جواهرات تولیدی بریتانیا در این محدوده تاریخی ساخته میشود؛ ظرفیتی که جایگاه بیرمنگام را در اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی این کشور بهطور چشمگیری ارتقا داده است.
فرآیند ثبت و ارزیابی بیرمنگام برای کسب این عنوان از سال ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که بنیاد توسعه محله جواهرسازی با همکاری دانشگاه شهر بیرمنگام و حمایت نهادهای محلی، از جمله شورای شهر و مجموعه گلداسمیتز، پرونده نامزدی این شهر را به شورای جهانی صنایعدستی ارائه کرد.
پس از طی مراحل تخصصی بررسی و ارزیابی، هیاتی از کارشناسان و داوران بینالمللی شورای جهانی صنایعدستی در آوریل ۲۰۲۵ با حضور در بیرمنگام، زیرساختهای آموزشی، تولیدی، فرهنگی و میراثی این شهر را مورد بازدید و ارزیابی میدانی قرار دادند.
در جریان این بازدید، ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی مدرسه تاریخی جواهرسازی دانشگاه بیرمنگام ـ که سابقه تاسیس آن به سال ۱۸۹۰ بازمیگردد ـ مورد توجه ویژه قرار گرفت. داوران همچنین از کارگاههای سنتی نقرهکاری، مراکز طراحی و تولید جواهرات، شرکتهای فعال در زنجیره تأمین این صنعت و مجموعههای شاخص میراث صنعتی شهر بازدید کردند و با استادکاران، پژوهشگران و فعالان حوزه صنایعدستی به گفتوگو پرداختند.
شورای جهانی صنایعدستی در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که اعطای این عنوان به بیرمنگام حاصل برخورداری این شهر از «میراث فرهنگی غنی، جامعه گسترده صنعتگران ماهر، طراحان نوآور، تولیدکنندگان برجسته و رویکرد مستمر به نوآوری در صنعت جواهرسازی» است.
این شورا همچنین تاکید کرد که بیرمنگام نمونهای موفق از تلفیق سنت و نوآوری به شمار میرود؛ شهری که توانسته است ضمن صیانت از میراث چندصدساله صنایعدستی، آن را به موتور محرک اقتصاد خلاق، آموزش تخصصی و توسعه پایدار شهری تبدیل کند.
مسئولان شهری بیرمنگام نیز این موفقیت را فرصتی راهبردی برای تقویت برند جهانی شهر، جذب سرمایهگذاریهای فرهنگی، توسعه گردشگری خلاق و گسترش همکاریهای بینالمللی ارزیابی کردهاند. به اعتقاد آنان، این عنوان میتواند زمینهساز شکلگیری فرصتهای تازه در حوزه اشتغال، آموزشهای مهارتی و صادرات محصولات فرهنگی و هنری باشد.
در همین راستا، برنامهریزی برای برگزاری مجموعهای از رویدادهای بینالمللی از جمله «بینال جواهرات بیرمنگام» آغاز شده است؛ رویدادی که قرار است به بستری جهانی برای معرفی آثار هنرمندان برجسته، کشف استعدادهای نوظهور، تبادل دانش تخصصی، برگزاری نمایشگاههای موضوعی و توسعه گردشگری میراث صنعتی تبدیل شود.
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