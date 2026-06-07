به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، «شان دویل» مدیرعامل بریتیش ایرویز اعلام کرد هزینه‌های بالای سفر به بریتانیا و سیاست‌های مالیاتی حوزه هوانوردی موجب شده است این کشور در رقابت جهانی جذب گردشگران بین‌المللی از مقاصدی همچون ژاپن، فرانسه و اسپانیا عقب بماند.

دویل که در حاشیه نشست سالانه انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) در شهر ریودوژانیرو سخن می‌گفت، تاکید کرد که دولت بریتانیا برای تحقق هدف جذب ۵۰ میلیون گردشگر خارجی تا سال ۲۰۳۰ باید در سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های سفر بازنگری کند.

وی با اشاره به «عوارض مسافر هوایی» اظهار داشت: مسافران ما از جمله مالیات‌پردازترین مسافران جهان هستند.

به گفته او، این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌هایی که قصد سفر به بریتانیا را دارند، در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار سنگین است و بر تصمیم گردشگران برای انتخاب مقصد سفر تأثیر مستقیم می‌گذارد.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان این عوارض بسته به نوع و مسافت پرواز از ۱۶ پوند تا ۲۵۳ پوند متغیر است. درآمد حاصل از این مالیات در سال مالی گذشته حدود ۴.۶ میلیارد پوند برآورد شده است؛ رقمی که به گفته منتقدان، نه برای توسعه صنعت هوانوردی و نه برای برنامه‌های زیست‌محیطی این بخش اختصاص نمی‌یابد.

مدیرعامل بریتیش ایرویز با مقایسه عملکرد گردشگری بریتانیا با برخی رقبای بین‌المللی گفت: ژاپن در سال گذشته بیش از ۴۲ میلیون گردشگر جذب کرد و اکنون هدف‌گذاری ۵۰ میلیون گردشگر را دنبال می‌کند؛ در حالی که تعداد گردشگران ورودی بریتانیا در سال‌های اخیر حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون نفر باقی مانده است.

وی افزود: در صورت تداوم وضعیت کنونی، تحقق اهداف گردشگری دولت بریتانیا دشوار خواهد بود و کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا همچنان فاصله خود را با بریتانیا افزایش خواهند داد.

دویل همچنین به هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی اشاره کرد و گفت گرانی بلیت‌های ریلی و نبود نظام یکپارچه سفر برای گردشگران خارجی نیز از دیگر موانع توسعه گردشگری در بریتانیاست.

به اعتقاد او، این شرایط موجب شده بخش عمده گردشگران تنها به شهرهایی مانند لندن و ادینبرو سفر کنند و سایر مناطق کشور از منافع اقتصادی گردشگری بهره کمتری ببرند.

صنعت گردشگری حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می‌دهد و کارشناسان معتقدند کاهش موانع سفر و افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور ایفا کند.

دولت بریتانیا در چارچوب راهبرد ملی گردشگری خود هدف جذب ۵۰ میلیون گردشگر بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰ را تعیین کرده است، اما فعالان صنعت هوانوردی و گردشگری بارها نسبت به افزایش هزینه‌های سفر، مالیات‌های هوایی و تأثیر آن بر رقابت‌پذیری این کشور در بازار جهانی گردشگری هشدار داده‌اند.

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