به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در چارچوب برنامه‌های بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی و با حمایت مالی اتحادیه اروپا، ۲۰ طرح منتخب را برای احیا و توسعه صنایع‌دستی سنتی فلسطین معرفی کرد؛ طرح‌هایی که با رویکردی نوآورانه، درصدد بازگرداندن هنرهای بومی و در معرض زوال به متن زندگی فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی هستند.

این برنامه بر شش رشته از مهم‌ترین هنرها و صنایع‌دستی سنتی فلسطین متمرکز است؛ رشته‌هایی که در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کاهش انتقال مهارت‌های سنتی، محدودیت‌های اقتصادی و تغییر الگوهای تولید و مصرف مواجه بوده‌اند. شیشه‌گری سنتی، بافندگی با دار، سفالگری، هنر صدف‌کاری (مادر مروارید)، منبت و کنده‌کاری روی چوب زیتون و صنایع‌دستی بامبو از جمله حوزه‌هایی هستند که در کانون این برنامه حمایتی قرار گرفته‌اند.

فراخوان این طرح با استقبال گسترده فعالان فرهنگی، هنرمندان، طراحان و انجمن‌های تخصصی فلسطین روبه‌رو شد و بیش از ۶۰ پیشنهاد از سوی نهادها و افراد فعال در عرصه صنایع‌دستی و صنایع خلاق به یونسکو ارائه شد. پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی و بررسی چندمرحله‌ای، ۲۰ طرح بر اساس شاخص‌هایی همچون ارزش فرهنگی، میزان نوآوری، ظرفیت احیای دانش سنتی، تأثیر اجتماعی و قابلیت تبدیل شدن به الگوهای موفق اقتصاد خلاق انتخاب شدند.

براساس اعلام یونسکو، طرح‌های برگزیده علاوه بر دریافت حمایت‌های مالی، از مجموعه‌ای از خدمات توانمندسازی شامل آموزش‌های تخصصی، مشاوره حرفه‌ای، توسعه شبکه‌های همکاری، حضور در رویدادهای تخصصی و معرفی در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی نیز بهره‌مند خواهند شد؛ امری که می‌تواند زمینه افزایش رقابت‌پذیری و حضور مؤثرتر صنایع‌دستی فلسطین در عرصه جهانی را فراهم کند.

در میان پروژه‌های منتخب، طرح‌هایی برای تلفیق هنر بافندگی سنتی با منبت و چوب زیتون، توسعه محصولات نوآورانه در حوزه شیشه‌گری، بازآفرینی شیوه‌های سنتی سفالگری، گسترش هنر صدف‌کاری و بهره‌گیری خلاقانه از ظرفیت‌های بامبو دیده می‌شود. همچنین تعدادی از انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی فلسطینی نیز برای اجرای برنامه‌های آموزشی، انتقال مهارت‌های سنتی و حمایت از صنعتگران محلی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

یونسکو تاکید کرده است که هدف این برنامه ایجاد پیوندی مؤثر میان میراث‌فرهنگی، طراحی معاصر و نیازهای بازار امروز است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن حفظ اصالت‌های فرهنگی، زمینه پایداری اقتصادی این هنرها را نیز فراهم سازد. از نگاه این سازمان، صنایع‌دستی فلسطین بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شود و حفاظت از آن به معنای صیانت از حافظه جمعی، دانش بومی و مهارت‌هایی است که طی نسل‌ها شکل گرفته‌اند.

این پروژه بخشی از برنامه گسترده‌تر یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی فلسطین، توسعه صنایع خلاق و ارتقای اشتغال فرهنگی به شمار می‌رود. انتظار می‌رود دستاوردهای طرح‌های منتخب در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی آینده به نمایش گذاشته شود؛ رویدادهایی که می‌توانند ضمن معرفی ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی فلسطین، مسیرهای تازه‌ای برای حضور این محصولات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایجاد کنند و نقش فرهنگ را به‌عنوان پیشران توسعه پایدار بیش از پیش برجسته سازند.

انتهای پیام/