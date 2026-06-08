به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در پی بازدید میدانی صبح امروز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، از مجموعه بقعه شیخ جبرائیل و مسجد جامع کلخوران با حضور هیئت امنای این اماکن تاریخی و مذهبی، اظهار کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان از اولویت‌های این اداره‌کل است و در همین راستا برنامه‌های متعددی برای رفع نواقص موجود و اجرای طرح‌های حفاظتی و مرمتی در این مجموعه‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در این بازدید افزود: ثبت مسجد جامع کلخوران در فهرست آثار ملی کشور، ثبت اشیای تاریخی موجود در این مسجد و بررسی شرایط لازم برای صدور مجوز مجموعه‌داری و ایجاد موزه در محل مسجد جامع کلخوران از جمله موضوعاتی است که توسط کارشناسان اداره‌کل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جباری همچنین از بررسی امکان انتقال سنگ‌قبرهای تاریخی پیرامون مجموعه شیخ جبرائیل و ایجاد موزه سنگ در داخل محوطه این مجموعه خبر داد و گفت: موضوع رطوبت موجود در بخش‌هایی از بناهای تاریخی داخل محوطه نیز به‌صورت تخصصی بررسی شده و راهکارهای حفاظتی و مرمتی لازم برای جلوگیری از تخریب و آسیب بیشتر آثار اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل رفع نواقص روشنایی و بررسی اتصالات برق بقعه شیخ جبرائیل را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: با توجه به برگزاری مراسم‌های مذهبی و توزیع نذورات در این مجموعه، موضوع ساماندهی و هدایت آب خروجی چایخانه در جبهه شمالی بقعه نیز در دستور کار قرار دارد.

او همچنین به بررسی درخواست تحویل موقت یکی از اتاق‌های مدرسه ضلع شمالی به هیئت امنا برای انجام امور اجرایی و خدماتی اشاره کرد و گفت: مرمت پل تاریخی شیخ کلخوران نیز از دیگر برنامه‌های مورد توجه این اداره‌کل خواهد بود.

جباری در پایان از برگزاری نشست مشترک با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل برای هماهنگی اقدامات مرمتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز خبر داد و تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در حفظ و احیای آثار تاریخی و مذهبی استان نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند خواهد داشت.

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