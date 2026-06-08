به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در تازه‌ترین ارزیابی خود از پیامدهای اقتصادی بحران‌های ژئوپلیتیکی بر صنعت گردشگری اعلام کرد که درگیری‌های نظامی اخیر در منطقه، آثار قابل توجهی بر جریان سفرهای بین‌المللی و اقتصاد گردشگری خاورمیانه بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، کاهش سفرهای بین‌المللی، لغو گسترده پروازها، بسته شدن یا محدود شدن بخشی از کریدورهای هوایی و افزایش نگرانی‌های امنیتی، موجب افت محسوس تقاضای گردشگری در بسیاری از مقاصد منطقه شده است. WTTC برآورد کرده که تنها از محل کاهش هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی، صنعت گردشگری خاورمیانه روزانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار زیان متحمل می‌شود.

این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که پیش از آغاز بحران، حجم هزینه‌کرد گردشگران خارجی در کشورهای خاورمیانه طی سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، اما اختلال در جریان سفرها سبب شده است این چشم‌انداز با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

در گزارش WTTC همچنین به نقش راهبردی خاورمیانه در شبکه حمل‌ونقل هوایی جهان اشاره شده است.

به‌گفته این شورا، فرودگاه‌های مهم منطقه از جمله دبی، ابوظبی، دوحه و بحرین که روزانه صدها هزار مسافر را جابه‌جا می‌کنند، تحت تأثیر محدودیت‌ها و اختلالات ناشی از بحران قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که فراتر از مرزهای منطقه، بر زنجیره جهانی سفر نیز اثر گذاشته است.

همزمان، گزارش‌های جدید صنعت هوانوردی نشان می‌دهد افزایش بهای سوخت ناشی از بحران ایران، سودآوری شرکت‌های هواپیمایی جهان را نیز به‌شدت کاهش داده و بسیاری از خطوط هوایی ناچار به تعدیل برنامه‌های پروازی خود شده‌اند.

برخی مؤسسات بین‌المللی مطالعات گردشگری نیز هشدار داده‌اند که در صورت ادامه درگیری‌ها، تعداد گردشگران ورودی به خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ ممکن است بین ۱۱ تا ۲۷ درصد کاهش یابد و میلیاردها دلار از درآمدهای گردشگری منطقه از دست برود.

با وجود این شرایط، شورای جهانی سفر و گردشگری تاکید کرده است که صنعت گردشگری در گذشته نیز توانسته از بحران‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی عبور کند و در صورت بازگشت ثبات و اعتماد عمومی، روند احیای بازار سفر می‌تواند در مدت نسبتا کوتاهی آغاز شود.

انتهای پیام/