به گزارش خبرنگار میراثآریا، تازهترین تحلیلهای منتشرشده در حوزه اقتصاد گردشگری نشان میدهد درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل به یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار جهانی سفر در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. پژوهشگران معتقدند صنعت گردشگری بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی به دو عامل «دسترسی» و «اعتماد» وابسته است و هرگونه بحران امنیتی میتواند این دو مؤلفه را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس این گزارش، نخستین پیامد بحران، اختلال در ارتباطات هوایی منطقه بوده است. بستهشدن بخشهایی از حریم هوایی خاورمیانه، تغییر مسیر پروازها و محدودیتهای عملیاتی برای شرکتهای هواپیمایی موجب شد هزاران پرواز در روزهای ابتدایی بحران لغو شود. این وضعیت نهتنها سفرهای منطقهای بلکه مسیرهای بینقارهای میان اروپا، آسیا و اقیانوسیه را نیز تحت تأثیر قرار داد.
کارشناسان یادآور میشوند که خاورمیانه یکی از مهمترین گرههای حملونقل هوایی جهان است و حدود ۱۴ درصد جابهجایی مسافران بینالمللی از طریق فرودگاههای این منطقه انجام میشود. از این رو هرگونه اختلال در این مسیرها، پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی بحران ایجاد میکند.
تحلیلهای اقتصادی همچنین از کاهش چشمگیر تقاضای سفر به منطقه خبر میدهند. برآوردهای ارائهشده از سوی مؤسسات بینالمللی نشان میدهد در صورت تداوم تنشها، ورود گردشگران بینالمللی به خاورمیانه ممکن است بین ۱۱ تا ۲۷ درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی باشد؛ موضوعی که میتواند میلیاردها دلار از درآمدهای گردشگری منطقه را کاهش دهد.
در کنار اختلالات عملیاتی، پژوهشگران بر نقش «ادراک ناامنی» در تصمیمگیری گردشگران تاکید دارند. به اعتقاد آنان، گردشگران معمولا تنها از مقصدهای درگیر جنگ اجتناب نمیکنند، بلکه گاهی کل منطقه را پرخطر ارزیابی میکنند؛ پدیدهای که در مطالعات گردشگری از آن با عنوان «اثر تعمیم ریسک» یاد میشود. این مسئله میتواند بر گردشگری فرهنگی، میراث جهانی و حتی سرمایهگذاریهای آینده در بخش گردشگری تأثیر بگذارد.
همزمان افزایش هزینه سوخت، طولانیتر شدن مسیرهای پروازی و افزایش هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی نیز از دیگر پیامدهای بحران عنوان شده است؛ عواملی که در نهایت میتوانند به افزایش قیمت بلیت و کاهش تقاضای سفر در بازارهای مختلف منجر شوند.
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