علیرضا تابش، مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، از آغاز رسمی پذیرش دانشجو در مدرسه هتلداری تهران از امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه خبر داد.
او در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی در قطبهای گردشگری کشور افزود: در جزیره کیش بیش از ۵۰ هتل فعال وجود دارد و ۵۰ هتل دیگر نیز در دست احداث است؛ لذا با توجه به این ظرفیت، طی تفاهمنامهای که با شرکت سرمایهگذاری کیش منعقد کردهایم، قرار است با همکاری دانشگاه تهران، مدرسه دوم هتلداری را در این جزیره راهاندازی کنیم.
تابش همچنین درباره برنامههای توسعهای در شمال کشور گفت: در بندرانزلی نیز تفاهمنامهای منعقد شده است و چنانچه همکاریها مطلوب باشد، سومین مدرسه هتلداری را در این شهر ایجاد خواهیم کرد.
مدیرعامل هگتا در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح رویکردها و اهداف راهبردی هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی پرداخت و بیان کرد: رویکرد ما در این مجموعه بر مبنای چابکسازی، نوآوری، مدیریت هزینهها و مصرف انرژی، آیندهنگری، شفافیت و تسهیلگری استوار است.
او افزود: همچنین توسعه گردشگری داراییها به جای نگهداشت صرف، برندسازی مجدد و برقراری ارتباط حداکثری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی از دیگر رویکردهای کلیدی ما در این دوره است.
تابش در خصوص اهداف راهبردی این هلدینگ اظهار کرد: ارتقای جایگاه هگتا در اکوسیستم گردشگری ایران، افزایش ثروت و منزلت سازمان تأمین اجتماعی از طریق توسعه صنعت گردشگری و مولدسازی داراییهای این سازمان، از مهمترین اهداف ما به شمار میرود.
او بیان کرد: هدف ما این است که از طریق اقدام زنجیرهای شرکتهای تابعه، محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کنیم و هگتا را به عنوان متولی و برند اصلی گردشگری سلامت در ایران معرفی نماییم.
مدیرعامل هگتا در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای مالی تصریح کرد: خروج از چرخه زیاندهی شرکتهای تابعه و حرکت به سمت سودآوری، بسترسازی برای توسعه حضور شرکتهای تابعه در بازار گردشگری کشور، توجه به نیازهای نسل Z در ارائه خدمات و واکنش بهموقع به بحرانها برای حفظ سهم بازار از دیگر اولویتهای راهبردی ما است؛ ضمن آنکه ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی برای بازنشستگان، آسیبدیدگان جنگ و کارکنان و همچنین پیگیری پروندههای حقوقی شرکتهای تابعه را با جدیت دنبال میکنیم.
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