آسیب به محوطه جهانی صور لبنان در پی حملات اسرائیل/ میراث فینیقی در معرض تهدید

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ادارهکل آثار باستانی لبنان روز دوشنبه اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل که از روز یکشنبه مناطق اطراف شهر تاریخی صور را هدف قرار داده بود، به بخشهایی از محوطه باستانی این شهر نیز خسارت وارد کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی این نهاد، حملات انجامشده موجب آسیب به ورودی محوطه باستانی، برخی ساختمانهای اداری و تعدادی از عناصر و بقایای تاریخی موجود در این مجموعه شده است. مقامات میراثفرهنگی لبنان این اقدام را مغایر با تعهدات بینالمللی مربوط به حفاظت از میراثفرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه دانستهاند.
شهر تاریخی صور که در فهرست میراثجهانی یونسکو ثبت شده، یکی از مهمترین مراکز تمدن فینیقی در شرق مدیترانه به شمار میرود. این شهر باستانی به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجارت دریایی جهان باستان شناخته میشود و مجموعهای از آثار ارزشمند شامل جاده ستوندار رومی، حمامهای باستانی، بقایای میدانهای عمومی، گورستان تاریخی و آثار معماری دورههای مختلف را در خود جای داده است.
در بیانیه منتشرشده از سوی ادارهکل آثار باستانی لبنان تاکید شده است که هرگونه آسیب به محوطههای تاریخی و فرهنگی در جریان درگیریهای نظامی میتواند خساراتی جبرانناپذیر برای میراث بشری به همراه داشته باشد. این نهاد خواستار احترام همه طرفها به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حفاظت از میراثفرهنگی شده است.
این نخستین بار نیست که میراثفرهنگی لبنان در جریان درگیریهای منطقهای آسیب میبیند. گزارشهای کارشناسی پیشین نشان داده بود که در جنگهای سالهای اخیر نیز دهها بنای تاریخی، محوطه باستانی و بافتهای ارزشمند فرهنگی در مناطق مختلف لبنان دچار خسارت شدهاند و کارشناسان نسبت به آثار بلندمدت موج انفجارها بر بناهای تاریخی هشدار داده بودند.
کارشناسان میراثفرهنگی معتقدند علاوه بر خسارتهای مستقیم، ارتعاش ناشی از انفجارهای سنگین و حملات هوایی میتواند موجب ترکخوردگی، تضعیف سازهها و فرسایش تدریجی آثار تاریخی شود؛ موضوعی که ارزیابی دقیق آن نیازمند بررسیهای میدانی و تخصصی است.
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