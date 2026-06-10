به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، افشین ابراهیمی امروز چهارشنبه 20 خرداد 1405 با اعلام این خبر افزود: اجرای مسیر بازدید دسترسی ایمن به فضاهای معماری کاخ ساسانی سروستان رو به اتمام است و مسیر دسترسی به فراز گنبد کوچک کاخ سروستان به‌زودی بهره‌برداری می‌شود.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس افزود: عملیات حفاظت و مرمت بنای کاخ سروستان نیز که همزمان در دست اجرا بود، مراحل پایانی خود را می‌گذراند.

ابراهیمی ادامه داد: کاخ جهانی سروستان در اواخر دوره ساسانیان ساخته شده و آن‌طور که آخرین سن‌سنجی آن نشان می‌دهد، این بنا پروژه‌ای معماری متعلق به پایان دوره ساسانی است که در همان زمان آغاز شده و در سه دهه پس از ورود اعراب به ایران به پایان رسیده است.

او با اشاره به اهمیت محوطه‌های تاریخی منظر ساسانی فارس در فهم تاریخ باستان ایران، افزود: کاوش در محوطه کاخ اردشیر فیروزآباد از زمستان سال گذشته اجرایی شده است.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس گفت: تهیه طرح حفاظت و مرمت بنای قلعه دختر فیروزآباد، ادامه عملیات حفاظت و مرمت نقوش صخره‌ای موجود، تهیه طرح حفاظت و مرمت مجسمه شاپور اول ساسانی به عنوان بزرگترین مجسمه دوران تاریخی ایران و تهیه طرح حفاظت و مرمت لایه‌های تزیینی گچی بیشاپور از پروژه‌های اولویت‌دار این پایگاه جهانی است.

ابراهیمی بیان کرد: پروژه‌های اولویت‌دار منظر ساسانی به‌تازگی در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت آنها بستگی به تخصیص اعتبار دارد.

او ادامه داد: اجرای چهار پروژه مرمتی، حفاظتی و پژوهشی منظر ساسانی در مرحله بررسی اولیه است.

میراث ساسانی فارس در سه شهرستان کازرون، سروستان و فیروزآباد فارس، شامل هشت بنا، سنگ‌نگاره و نقش برجسته است.

قلعه دختر، کاخ اردشیر و شهرگور در شهرستان فیروزآباد، کاخ ساسان در سروستان و شهر تاریخی بیشاپور، نقوش برجسته تنگ چوگان و غار شاپور در شهرستان کازرون میراث جهانی برجای‌مانده از ساسانیان در فارس است.این میراث باستانی از سال ۹۸ به فهرست میراث جهانی یونسکو پیوسته و از آن زمان، بازدید گردشگران و جهانگردان از آن رونق بیشتری گرفته است.

علاوه بر رونق گردشگری، اقدامات مرمتی، حفاظتی و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری آن نیز متناسب با استانداردهای تعریف‌شده، در چند نوبت انجام شده است.

در آخرین نوبت اختصاص اعتبارات به این مجموعه جهانی، از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به پایگاه جهانی محور ساسانی فارس اختصاص یافته و با استفاده از این اعتبار تاکنون چندین پروژه طراحی شده که برخی اجرایی شده و شماری نیز در مرحله گذراندن مراحل پیش از اجرا است.

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