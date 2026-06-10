به گزارش میراثآریا، یاسر قندهاری، در خصوص اجرای بازدیدهای نظارتی در استان، گفت: در راستای تداوم برنامههای نظارتی، حمایتی و ارتباط مستقیم با فعالان حوزه گردشگری، بازدید مشترکی از تعدادی از اقامتگاههای بومگردی شهرستانهای کلاله، گالیکش و آزادشهر انجام شد.
معاون گردشگری استان گلستان افزود: این بازدید با حضور ساداتنژاد کارشناس واحدهای اقامتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان و جمال لیوانی نایبرئیس انجمن حرفهای اقامتگاههای بومگردی استان، انجام شد و طی آن وضعیت فعالیت واحدهای بومگردی و مسائل مرتبط با بهرهبرداران مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به اهمیت حضور میدانی در واحدهای گردشگری بیان کرد: در جریان این بازدیدها، دغدغهها و مطالبات بهرهبرداران بهصورت مستقیم دریافت و ارزیابی شد. موضوعاتی از جمله تسهیلات حمایتی، فرآیند دریافت گواهی کیفیت خدمات گردشگری، مسائل اجرایی و برخی چالشهای صنفی از مهمترین موارد مطرحشده از سوی فعالان این حوزه بود.
قندهاری ادامه داد: همچنین راهنماییها و توضیحات لازم در خصوص موضوعات مطرحشده به بهرهبرداران ارائه شد و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، انجمن حرفهای اقامتگاههای بومگردی و فعالان گردشگری روستایی تأکید شد.
او خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی از واحدهای بومگردی استان با هدف شناسایی مسائل، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و پیگیری مطالبات بهرهبرداران بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما