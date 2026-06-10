به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی به مناسبت روز جهانی صنایعدستی و روز ملی فرش، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی یکی از عمیقترین حقیقتهای ایران دانست و تاکید کرد: ایران سرزمین ایستادگی و ظرافت است؛ سرزمینی که مردمانش هم اهل مقاومتاند و هم اهل آفرینش؛ هم در برابر دشواریها میایستند و هم از دل رنج، زیبایی، معنا و امید میآفرینند.
وی افزود: این آثار، زبان هویت ایرانیاند. در هر گره فرش، در هر نقش سفال، در هر تار و پود گلیم و در هر اثر قلمزنی، منبت، خاتم، شیشه، چوب و بافتههای دستی، روایت زنده یک ملت جریان دارد؛ ملتی که تاریخ خود را نه فقط در کتابها، بلکه با دستان هنرمند خویش حفظ کرده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت تقویت سرمایههای فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: امروز که ایران عزیز در فضای پساجنگ و زیر سایه تهدیدهای بیرونی روزها را تجربه میکند، صنایعدستی معنایی فراتر از هنر یافته و نشان میدهد که ملت ایران، ملت زیبایی، خلاقیت، گفتوگو و فرهنگ است.
صالحیامیری ادامه داد: همان دستی که از وطن پاسداری میکند، میتواند نقش بیافریند، بازار بسازد، خانوادهای را توانمند کند و پیام صلح، فرهنگ و تمدن ایرانی را به جهان برساند.
۶۲۳ هزار فعال صنایعدستی؛ حاملان زنده فرهنگ و اقتصاد خلاق ایران
وی در بخش دیگری از پیام خود با تشریح اقدامات حمایتی دولت در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: امروز بیش از ۶۲۳ هزار فعال صنایعدستی در ایران، در ۱۸ گروه رشتهای و ۲۹۹ رشته مصوب، حاملان زنده فرهنگ، اقتصاد خلاق و هویت ملی هستند؛ جامعهای بزرگ که بخش قابل توجهی از آن را زنان هنرمند و توانمند ایران تشکیل میدهند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده برای حمایت از فعالان این حوزه گفت: پرداخت تسهیلات به بیش از ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایعدستی، اختصاص منابع حمایتی کمسابقه، پیشبینی بسته حمایتی ۱۲ همتی برای سال ۱۴۰۵، ساماندهی نزدیک به ۹۸ بازارچه صنایعدستی، برگزاری بیش از ۱۲۰ نمایشگاه در هفته صنایعدستی، توسعه سامانههای هوشمند، پیگیری بیمه فعالان، اعطای درجه هنری، تقویت آموزش، استانداردسازی تولیدات و واگذاری تدریجی مدیریت بازارچهها به خود هنرمندان، بخشی از مسیر تازهای است که برای صیانت از هنرمندان، توسعه بازار و تقویت اقتصاد هویتبنیان آغاز شده است.
رفع یکی از مطالبات مهم فعالان صنایعدستی و گردشگری
صالحیامیری همچنین از حذف یکی از موانع مهم دسترسی فعالان صنایعدستی و گردشگری به تسهیلات اشتغال خبر داد و گفت: با پیگیریهای کارشناسی وزارتخانه و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه دولت، شرط الزامآور برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان کارگاههای صنایعدستی و تأسیسات گردشگری در فرآیند دریافت تسهیلات اشتغال حذف شد.
وی افزود: این اقدام با پذیرش سایر پوششهای بیمهای از جمله بیمه روستاییان و عشایر، یکی از مطالبات جدی هنرمندان، کارآفرینان و فعالان صنایعدستی و گردشگری را پاسخ داده و زمینه حفظ و پایداری اشتغال در این دو بخش مهم فرهنگی و اقتصادی را فراهم کرده است.
حمایت از کارگاههای آسیبدیده و توسعه بازارهای جدید
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تأثیرات جنگ بر بازار صنایعدستی کشور تصریح کرد: کاهش گردشگران، آسیب به برخی کارگاهها، دشواری تأمین مواد اولیه و محدود شدن مسیرهای فروش، بخشی از فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: شناسایی کارگاههای آسیبدیده، حمایت از فعالان خسارتدیده، توسعه فروش الکترونیکی، تقویت بازار داخلی و بازسازی پیوند میان گردشگری و صنایعدستی، از اولویتهای جدی وزارتخانه در دوره پیش رو خواهد بود.
ادای احترام به شهدای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
صالحیامیری در بخش دیگری از پیام خود، یاد و نام شهدای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جنگ رمضان را گرامی داشت و اظهار کرد: در برابر خانوادههای این عزیزان که بخشی از رنج، ایثار و شرافت این سرزمین را بر دوش کشیدهاند، سر تعظیم فرود میآوریم.
صنایعدستی؛ پیشران دیپلماسی فرهنگی و توسعه پایدار
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت مشارکت فعال جامعه هنرمندان در فرآیند سیاستگذاری این حوزه گفت: عبور از روزهای دشوار تنها با گفتوگو، مشورت، همدلی و همراهی واقعی با اهالی صنایعدستی تحقق خواهد یافت.
وی افزود: سیاستگذاری صحیح در این حوزه باید از دل گفتوگو با استادکاران، بافندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، زنان هنرمند، تشکلهای حرفهای و فعالان استانی شکل گیرد. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خود را نه جایگزین جامعه هنرمندان، بلکه پشتیبان، تسهیلگر و صدای آنان در نظام حکمرانی میداند.
صالحیامیری با ترسیم افق آینده صنایعدستی ایران تاکید کرد: آینده صنایعدستی ایران، آیندهای هویتمحور، مردمی، خلاق، صادراتگرا و جهانی است. باید سهم صنایعدستی در اشتغال، صادرات، اقتصاد خلاق، دیپلماسی فرهنگی و توسعه پایدار کشور بهروشنی دیده شود.
وی تصریح کرد: صنایعدستی ایران میتواند یکی از زبانهای معتبر ایران در جهان باشد؛ زبانی که از مقاومت میگوید اما خشونت نمیسازد، از هویت دفاع میکند اما به گفتوگو دعوت میکند و از تاریخ میآید اما آینده میسازد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان این پیام، روز جهانی صنایعدستی و روز ملی فرش را به تمامی هنرمندان، استادکاران، بافندگان، صنعتگران، زنان و مردان خلاق ایران، تشکلهای حرفهای، فعالان بازار و صادرکنندگان تبریک گفت و خاطرنشان کرد: شما حافظان هویت ایرانی، راویان زیبایی و سرمایههای زنده ایران فرهنگی هستید. با اتکا به هنر، هویت، همدلی و گفتوگو از این روزهای دشوار نیز عبور خواهیم کرد و ایران همچنان با دستان هنرمندانش، زیباتر، استوارتر و امیدبخشتر خواهد ایستاد.
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