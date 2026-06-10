به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه برگزاری یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای وطن، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه گردشگری پایدار و تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به محورهای اصلی اجلاس امسال سازمان جهانی گردشگری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این نشست، موضوع گردشگری پایدار و تاب‌آور در افق ۲۰۲۷ است؛ رویکردی که جمهوری اسلامی ایران نیز با جدیت آن را دنبال می‌کند و بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های راهبردی کشور در حوزه گردشگری بر همین مبنا طراحی شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که ظرفیت‌های گسترده گردشگری کشور را در چارچوب یک نظام برنامه‌ریزی منسجم، علمی و پایدار ساماندهی کنیم. در این مسیر، بازارهای هدف منطقه‌ای به‌ویژه کشورهای همسایه، حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، پاکستان و جهان اسلام از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری گردشگری کشور به شمار می‌روند.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه جدید ملی توسعه گردشگری کشور گفت: با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه، طرحی با عنوان «ایران؛ آغاز یک داستان» در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که بر پایه بازتعریف روایت ایران در عرصه جهانی شکل گرفته و تلاش می‌کند تصویری جامع، جذاب و واقعی از ظرفیت‌های گردشگری کشور به مخاطبان بین‌المللی ارائه دهد.

وی تصریح کرد: ایران از معدود کشورهای جهان است که به‌طور همزمان از ظرفیت‌های ممتاز گردشگری طبیعی، میراث‌فرهنگی، گردشگری تمدنی، گردشگری مذهبی، سلامت و تجربه‌های متنوع فرهنگی برخوردار است. این مزیت‌های کم‌نظیر باید در قالب یک روایت ملی و بین‌المللی منسجم به جهان معرفی شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دیدارها و رایزنی‌های خود با مقامات و مسئولان گردشگری کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس اسپانیا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست، ضمن تبیین مواضع رسمی خود، گفت‌وگوهای مستقیمی با شماری از مسئولان و تصمیم‌سازان حوزه گردشگری جهان انجام می‌دهد و زمینه‌های همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت آمادگی برای شرایط جدید گردشگری جهانی تاکید کرد و گفت: امروز نیازمند برنامه‌ای جامع، منسجم و آینده‌نگر برای دوران پساجنگ هستیم. بخش مهمی از دیدارها و مذاکرات ما در این اجلاس نیز با همین هدف انجام می‌شود تا بتوانیم در نخستین فرصت، با برنامه‌ای مدون و هدفمند، ایران را در قالب تصویری نو و جذاب به گردشگران جهان معرفی کنیم.

وی توسعه گردشگری دریامحور را یکی از اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم برشمرد و افزود: سواحل و مناطق جنوبی کشور از جمله هرمزگان، خوزستان، آبادان و سایر مناطق ساحلی ایران، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری دریایی برخوردارند و این حوزه در سال‌های آینده به یکی از محورهای مهم سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سرمایه عظیم فرهنگی و تمدنی خود، مسیر تعامل سازنده با جهان را از دریچه گردشگری دنبال می‌کند و با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال گردشگری، تلاش خواهد کرد جایگاه شایسته ایران را در نظام گردشگری بین‌المللی بیش از پیش ارتقا دهد.

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