به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با هاناتو موسی موسوا، وزیر هنر، گردشگری، فرهنگ و اقتصاد خلاق نیجریه دیدار و درباره راههای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی، صنایع خلاق و تبادلات فرهنگی گفتوگو کرد.
توسعه روابط با آفریقا؛ اولویت راهبردی دولت جمهوری اسلامی ایران
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در گسترش مناسبات با کشورهای آفریقایی، اظهار کرد: توسعه روابط با قاره آفریقا یکی از اولویتهای مهم و راهبردی دولت ایران است و در این چارچوب، نیجریه را بهعنوان یکی از شرکای مهم و دروازه تعاملات جمهوری اسلامی ایران با غرب آفریقا میشناسیم.
وی با تاکید بر نگاه مثبت ملت ایران نسبت به نیجریه افزود: مردم ایران شناختی ارزشمند و ذهنیتی مثبت نسبت به نیجریه دارند و ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این کشور برای ایرانیان شناختهشده و قابل احترام است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به میراث تاریخی ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک نبرد ناعادلانه قرار گرفت، اما با اتکا به اراده ملی و انسجام داخلی از این آزمون سربلند خارج شد. با این حال، ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور در جریان این تجاوزات دچار آسیب و خسارت شدند که حفاظت و بازسازی آنها نیازمند همبستگی و مسئولیتپذیری جامعه جهانی است.
دعوت از اینفلوئنسرها و فعالان رسانهای نیجریه برای معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران
صالحیامیری با تاکید بر نقش دیپلماسی عمومی و رسانهای در توسعه گردشگری، از وزیر نیجریه خواست زمینه حضور اینفلوئنسرها، چهرههای فرهنگی و فعالان رسانهای آن کشور در ایران را فراهم کند تا ظرفیتهای تمدنی، فرهنگی و گردشگری دو کشور بیش از پیش به افکار عمومی معرفی شود.
وی همچنین از وزیر هنر، گردشگری، فرهنگ و اقتصاد خلاق نیجریه برای حضور در رویدادها و نشستهای بینالمللی گردشگری ایران دعوت کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه، بر ضرورت ایجاد ارتباطات مستقیم میان بخشخصوصی گردشگری دو کشور تاکید کرد و گفت: برقراری گفتوگوهای مستقیم میان آژانسهای مسافرتی و فعالان صنعت گردشگری ایران و نیجریه میتواند زمینهساز افزایش تبادلات گردشگری و شناخت متقابل ملتها از یکدیگر باشد.
تقدیر نیجریه از مواضع ایران و محکومیت آسیب به میراث تاریخی کشور
در ادامه این دیدار، هاناتو موسی موسوا، وزیر هنر، گردشگری، فرهنگ و اقتصاد خلاق نیجریه، با قدردانی از نگاه مثبت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فرهنگ و میراث نیجریه، اظهار کرد: ایران یکی از کهنترین تمدنهای جهان را در اختیار دارد و از جایگاهی ممتاز در تاریخ و فرهنگ بشری برخوردار است.
وی با اشاره به خسارات واردشده به آثار تاریخی ایران در جریان جنگ اخیر گفت: هرگونه آسیب به میراثفرهنگی ایران، خسارتی برای جامعه جهانی محسوب میشود و نیجریه نیز از جمله کشورهایی بوده است که این اقدام علیه میراث تاریخی ایران را محکوم کرده است.
آمادگی نیجریه برای گسترش همکاریهای فرهنگی و بهرهگیری از تجربیات ایران
وزیر هنر، گردشگری، فرهنگ و اقتصاد خلاق نیجریه همچنین خواستار بهرهگیری از تجربیات و دانش تخصصی ایران در حوزه حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی شد و بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در این زمینه تاکید کرد.
وی ضمن تمجید از ظرفیتهای جوانان ایرانی در عرصه تولید محتوای فرهنگی و صنایع خلاق، اظهار داشت: نیجریه کشوری با تنوع فرهنگی گسترده است و علاقهمندیم زمینههای تبادل فرهنگی، هنری و خلاق میان دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.
توافق برای تسریع اجرای تفاهمنامهها و برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی
دو طرف در پایان این دیدار بر تسریع روند اجرای تفاهمنامه همکاری موجود میان ایران و نیجریه تاکید کردند و مقرر شد برنامه اجرایی این سند با جدیت بیشتری دنبال شود.
همچنین توسعه همکاریها در حوزه برگزاری نمایشگاههای مشترک فرهنگی، مشارکت در رویدادهای صنایع خلاق، تبادل هیئتهای تخصصی و گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری از دیگر محورهای مورد توافق دو کشور در این دیدار بود.
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