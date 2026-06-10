به گزارش خبرنگار میراث آریا، پیام غرابی امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 ، با بیان اینکه صنایعدستی بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی هر منطقه به شمار میرود،گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با جایگاه هنرهای سنتی در تاریخ و فرهنگ شیراز است؛ هنری که ریشه در اصالت، ذوق و ظرافت هنرمندان ایرانی دارد.
مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز با اشاره به اهمیت حضور مردم در این برنامه، افزود: پایگاه بافت تاریخی شیراز تلاش دارد با برگزاری کارگاهها و رویدادهای فرهنگی از این دست، زمینه ارتباط بیشتر نسل امروز با میراث ناملموس و صنایعدستی بومی را فراهم کند و نقش این هنرها را در هویتبخشی به شهر تاریخی شیراز پررنگتر سازد.
در این کارگاه، راضیه تندرو صالح، مرمتگر و راهنمای گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، نیز در سخنانی به بررسی جایگاه تاریخی و فرهنگی هنر قلمزنی در شیراز پرداخت و تأکید کرد: قلمزنی تنها یک هنر یا صنعتدستی نیست، بلکه جلوهای از تمدن، خلاقیت و هنر ظریف ایرانی است که در بستر تاریخی شیراز معنایی دوچندان مییابد.
همچنین هنرمندان فعال این حوزه در بخشی از برنامه به اجرای زنده قلمزنی پرداختند و حاضران ضمن تماشای روند شکلگیری آثار، با ظرافتهای این هنر کهن بر روی فلز آشنا شدند. این بخش از برنامه با استقبال مخاطبان همراه بود و جلوهای از پیوند میان آموزش، تجربه و معرفی میراث فرهنگی را به نمایش گذاشت.
برگزاری این کارگاه در بافت تاریخی شیراز، بار دیگر اهمیت پاسداشت هنرهای سنتی و نقش آنها در حفظ هویت فرهنگی این شهر را مورد توجه قرار داد
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