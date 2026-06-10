۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰

کارگاه از هنر تا اصالت با محوریت قلم‌زنی در بافت تاریخی شیراز برگزار شد

کارگاه از هنر تا اصالت با محوریت قلم‌زنی در بافت تاریخی شیراز برگزار شد

مدیر پایگاه بافت تاریخی شیرازاز برگزاری کارگاه تخصصی از هنر تا اصالت با موضوع هنر قلم‌زنی در قلب بافت تاریخی این شهر خبر داد و گفت: این برنامه هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی، با هدف معرفی و ترویج یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، پیام غرابی امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 ،  با بیان اینکه صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی هر منطقه به شمار می‌رود،گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با جایگاه هنرهای سنتی در تاریخ و فرهنگ شیراز است؛ هنری که ریشه در اصالت، ذوق و ظرافت هنرمندان ایرانی دارد.

مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز با اشاره به اهمیت حضور مردم در این برنامه، افزود: پایگاه بافت تاریخی شیراز تلاش دارد با برگزاری کارگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی از این دست، زمینه ارتباط بیشتر نسل امروز با میراث ناملموس و صنایع‌دستی بومی را فراهم کند و نقش این هنرها را در هویت‌بخشی به شهر تاریخی شیراز پررنگ‌تر سازد.

در این کارگاه، راضیه تندرو صالح، مرمتگر و راهنمای گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، نیز در سخنانی به بررسی جایگاه تاریخی و فرهنگی هنر قلم‌زنی در شیراز پرداخت و تأکید کرد: قلم‌زنی تنها یک هنر یا صنعت‌دستی نیست، بلکه جلوه‌ای از تمدن، خلاقیت و هنر ظریف ایرانی است که در بستر تاریخی شیراز معنایی دوچندان می‌یابد.

همچنین هنرمندان فعال این حوزه در بخشی از برنامه به اجرای زنده قلم‌زنی پرداختند و حاضران ضمن تماشای روند شکل‌گیری آثار، با ظرافت‌های این هنر کهن بر روی فلز آشنا شدند. این بخش از برنامه با استقبال مخاطبان همراه بود و جلوه‌ای از پیوند میان آموزش، تجربه و معرفی میراث فرهنگی را به نمایش گذاشت.

برگزاری این کارگاه در بافت تاریخی شیراز، بار دیگر اهمیت پاسداشت هنرهای سنتی و نقش آن‌ها در حفظ هویت فرهنگی این شهر را مورد توجه قرار داد

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کد خبر 1405032001720
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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