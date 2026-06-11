به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حاشیه یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با اولگا کفالوجیانی، وزیر گردشگری یونان، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی، آموزش و سرمایهگذاری گفتوگو کرد.
ایران و یونان از ظرفیتهای کمنظیر تمدنی برای توسعه دیپلماسی گردشگری برخوردارند
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی دو کشور اظهار کرد: ایران و یونان از کهنترین و تأثیرگذارترین تمدنهای جهان به شمار میروند و ملتهایی که از چنین پشتوانههای تمدنی برخوردارند، همواره نسبت به یکدیگر احساس احترام، نزدیکی و درک متقابل دارند.
وی افزود: جامعه ایرانی پیوندهای فرهنگی و ذهنی عمیقی با یونان و مردم این کشور دارد و ضروری است با توسعه همکاریها، زمینه آشنایی هرچه بیشتر ملتهای دو کشور با ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و تاریخی یکدیگر فراهم شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تجربیات موفق یونان در صنعت گردشگری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقهمند است از دانش و تجربیات ارزشمند یونان در حوزههای گردشگری دریایی، گردشگری طبیعتمحور و گردشگری ماجراجویانه بهرهمند شود و این تجربیات را در مسیر توسعه پایدار گردشگری به کار گیرد.
وی همچنین با اشاره به روند سرمایهگذاریهای جدید یونان در صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: تبادل تجربیات در حوزه سیاستگذاری، مدیریت مقصد و جذب سرمایهگذاری میتواند به توسعه همکاریهای مشترک و ارتقای ظرفیتهای گردشگری دو کشور کمک کند.
پیشنهاد ایران برای راهاندازی «گردشگری فلسفی» میان نخبگان دو کشور
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، ایده شکلگیری همکاریهای مشترک در حوزه «گردشگری فلسفی» را مطرح کرد و گفت: ایران و یونان هر دو از خاستگاههای مهم اندیشه، حکمت و فلسفه در تاریخ بشریت هستند و میتوان از این ظرفیت کمنظیر برای طراحی برنامههای مشترک میان دانشگاهیان، اندیشمندان و نخبگان دو کشور بهره گرفت.
وی توسعه همکاریهای آموزشی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورههای تخصصی و گسترش ارتباطات علمی در حوزه گردشگری را از دیگر زمینههای مهم همکاری میان تهران و آتن عنوان کرد.
وزیر گردشگری یونان: فرش و صنایعدستی ایران یک برند جهانی و نماد هویت ایرانی است
اولگا کفالوجیانی، وزیر گردشگری یونان نیز در این دیدار با تاکید بر اشتراکات تمدنی دو کشور گفت: یونان همانند ایران از تمدنی غنی و میراثی ارزشمند برخوردار است و این ویژگی میتواند بستری مناسب برای توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور فراهم آورد.
وی ضمن تبریک ثبتهای اخیر جمهوری اسلامی ایران در فهرستهای جهانی یونسکو اظهار کرد: ایران و یونان از جمله کشورهایی هستند که میتوانند در عرصه حفاظت و معرفی میراثفرهنگی در سطح جهانی بدرخشند و نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وزیر گردشگری یونان با اشاره به ساختار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، تلفیق سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را الگویی ارزشمند توصیف کرد و افزود: صنایعدستی و بهویژه فرش ایرانی، یک برند معتبر بینالمللی است که نام ایران را در ذهن ملتهای جهان زنده نگه میدارد.
استقبال آتن از همکاریهای آموزشی، اکوتوریسم و سرمایهگذاری مشترک
کفالوجیانی همچنین آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریهای آموزشی، بهویژه در زمینه هنرستانها و مراکز تخصصی آموزش گردشگری اعلام کرد و گفت: یونان از تبادل تجربیات با ایران در حوزه آموزش نیروی انسانی گردشگری استقبال میکند.
وی توسعه همکاریها در زمینه اکوتوریسم، گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی را از دیگر محورهای مهم همکاری دانست و بر ضرورت همفکری و تبادل تجربیات میان دو کشور در این حوزهها تاکید کرد.
وزیر گردشگری یونان همچنین گسترش ارتباط میان فعالان بخشخصوصی دو کشور را ضروری خواند و اظهار کرد: همکاری میان بخشهایخصوصی ایران و یونان باید علاوه بر تبادل گردشگر، به جذب سرمایهگذاریهای مشترک و اجرای پروژههای اقتصادی در حوزه گردشگری منجر شود.
توافق تهران و آتن برای تدوین بسته همکاری مشترک گردشگری
در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین یک بسته همکاری مشترک در حوزههای گردشگری، آموزش، سرمایهگذاری، میراثفرهنگی و تبادلات مردمی توافق کردند.
وزیر گردشگری یونان همچنین از پیشنهاد صالحیامیری برای توسعه «گردشگری فلسفی» میان نخبگان و اندیشمندان دو کشور استقبال ویژه کرد و آمادگی آتن را برای طراحی و اجرای برنامههای مشترک در این حوزه اعلام کرد.
این دیدار با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران و یونان برگزار شد و طرفین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای تمدنی، فرهنگی و علمی دو کشور برای گشودن افقهای جدید همکاری تاکید کردند.
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