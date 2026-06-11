به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که برای حضور در یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) در اسپانیا به سر میبرد، در تشریح نتایج رایزنیها و دیدارهای فشرده خود با مقامات کشورهای مختلف، از شکلگیری افقهای جدید همکاری در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و دیپلماسی فرهنگی خبر داد.
وی با اشاره به دیدار خود با وزیر هنر، فرهنگ، گردشگری و اقتصاد خلاق نیجریه اظهار کرد: این دومین دیدار رسمی ما با مقامات گردشگری نیجریه بود و گفتوگوهای بسیار سازندهای در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و شناخت تمدنی صورت گرفت. طرف نیجریهای علاقهمندی قابل توجهی نسبت به فرهنگ، تمدن و میراث تاریخی ایران ابراز کرد و تحت تأثیر ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی کشورمان قرار داشت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در این دیدار توافق شد نمایشگاههای مشترک فرهنگی و گردشگری در تهران و ابوجا برگزار شود، ارتباط میان فعالان و آژانسهای گردشگری دو کشور تقویت شود و زمینههای راهاندازی تورهای متقابل گردشگری مورد پیگیری قرار گیرد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گسترده نیجریه تصریح کرد: نیجریه با بیش از ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت و برخورداری از جامعه بزرگ مسلمانان، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تمدنی با ایران محسوب میشود و بخش قابل توجهی از جامعه این کشور علاقهمند به شناخت تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی هستند.
توافق تهران و آتن برای توسعه گردشگری دریایی
وی همچنین از دیدار با وزیر گردشگری یونان خبر داد و گفت: در این نشست، دو طرف درباره تسریع همکاریهای گردشگری و گسترش تعاملات دوجانبه به توافق رسیدند. یونان در حوزه گردشگری دریایی، کروز و مدیریت مقاصد ساحلی از جایگاه برجستهای در اروپا برخوردار است و بهرهگیری از تجربیات این کشور میتواند در توسعه گردشگری دریامحور ایران نقشآفرین باشد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای دریایی کشور اظهار داشت: یکی از سیاستهای جدید ما در دوره پساجنگ، تمرکز ویژه بر اقتصاد گردشگری در جنوب کشور، سواحل مکران، هرمزگان، جزایر ایرانی خلیجفارس، بوشهر و خوزستان است.
وی افزود: از سواحل مکران تا هرمز، قشم، کیش، بوشهر، آبادان و خرمشهر، مجموعهای از ظرفیتهای منحصربهفرد تاریخی، طبیعی و تمدنی وجود دارد که میتواند به موتور محرک توسعه گردشگری کشور تبدیل شود.
صالحیامیری با اشاره به پرونده ثبتجهانی بندر تاریخی سیراف تصریح کرد: سیراف یکی از مهمترین کانونهای دریانوردی و تجارت دریایی در تاریخ ایران بوده و امروز نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای ارزشمند کشور در مسیر ثبت جهانی قرار دارد. این ظرفیتها ایجاب میکند نگاه توسعهای کشور بیش از گذشته متوجه جنوب و دریا باشد.
سه محور توافق ایران و چین برای جذب گردشگران چینی
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به دیدار خود با قائممقام وزیر فرهنگ و گردشگری چین و عضو ارشد ساختار مدیریتی سازمان جهانی گردشگری گفت: گفتوگوهای بسیار مثبتی میان دو طرف انجام شد و اراده مشترکی برای ارتقای سطح همکاریهای گردشگری شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: چین سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون گردشگر به مقاصد مختلف جهان اعزام میکند و ایران باید سهم شایستهای از این بازار بزرگ و راهبردی گردشگری بینالمللی داشته باشد.
صالحیامیری افزود: در این دیدار سه محور اصلی همکاری مورد توافق قرار گرفت؛ نخست برگزاری نمایشگاههای مشترک گردشگری، صنایعدستی و فرش در پکن و تهران، دوم ایجاد ارتباط مستقیم و هدفمند میان آژانسها و فعالان گردشگری دو کشور و سوم معرفی متقابل ظرفیتهای گردشگری ایران و چین در رسانهها و بسترهای تبلیغاتی.
وی همچنین از مواضع مثبت چین نسبت به ایران قدردانی کرد و گفت: مقامات چینی در گفتوگوهای خود بارها حمایت و همدلی خود را با ملت ایران ابراز کردند و این نگاه مثبت میتواند به توسعه همکاریهای آینده کمک کند.
دفاع از حقوق ملت ایران در تریبون جهانی گردشگری
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: در این اجلاس تلاش کردیم صدای ملت ایران را به جامعه جهانی منتقل کنیم و درباره تجاوزات و اقدامات غیرقانونی صورتگرفته علیه کشورمان سخن بگوییم.
وی افزود: از اعضای اجلاس خواستیم ضمن محکومیت این اقدامات، نسبت به رنجها و خسارتهای انسانی واردشده به مردم ایران بیتفاوت نباشند و در قبال اصول انسانی و حقوق بینالملل مسئولانه عمل کنند.
صالحیامیری با اشاره به بازتاب گسترده این مواضع در میان شرکتکنندگان اجلاس اظهار داشت: پس از سخنرانی و تبیین واقعیتهای میدانی ایران، با موجی از همدلی، همراهی و احساس مسئولیت از سوی مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف مواجه شدیم و بسیاری از حاضران با مردم ایران ابراز همدردی کردند.
ایران مقتدر؛ سرمایه جدید دیپلماسی فرهنگی و گردشگری
وزیر میراثفرهنگی در جمعبندی نتایج این سفر تاکید کرد: بیتردید جنگ خسارتهایی را بر کشور تحمیل کرد که قابل انکار نیست، اما در کنار آن، تصویری تازه از ایران مقاوم، مقتدر، منسجم و برخوردار از سرمایه اجتماعی در برابر افکار عمومی جهان شکل گرفت.
وی افزود: امروز نگاه بسیاری از کشورها به جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و ظرفیتهای ملی، توان تابآوری و اقتدار ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این سرمایه ارزشمند باید در عرصههای دیپلماسی فرهنگی، گردشگری و تعاملات بینالمللی به فرصتهای پایدار برای توسعه کشور تبدیل شود.
صالحیامیری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی، انسجام ملی و وفاق عمومی، ملت ایران بتواند مسیر پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف بلند تمدنی خود را با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری ادامه دهد.
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