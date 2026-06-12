به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس گزارش‌های منتشرشده، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مناطق گردشگری محبوب در اروپا، آمریکای شمالی و حوزه مدیترانه در تابستان امسال با دماهای بالاتر از میانگین و دوره‌های طولانی گرما مواجه خواهند شد؛ شرایطی که می‌تواند سلامت گردشگران را تهدید کرده و بر کیفیت تجربه سفر تاثیر بگذارد.

کارشناسان تاکید کرده‌اند که گرمای شدید می‌تواند به بروز عوارض جدی مانند گرمازدگی، کم‌آبی بدن و حتی سکته گرمایی منجر شود. به همین دلیل به مسافران توصیه شده است پیش از سفر علاوه بر بررسی دمای هوا، شاخص گرما و میزان رطوبت مقصد را نیز مورد توجه قرار دهند.

«الکساندر آزان» از متخصصان حوزه سلامت و اقلیم در آمریکا اعلام کرده است که گردشگران باید همان‌گونه که برای سفر در شرایط سرمای شدید برنامه‌ریزی می‌کنند، برای مقابله با گرمای فزاینده نیز آمادگی داشته باشند. وی پیشنهاد کرده است فعالیت‌های سنگین و بازدیدهای طولانی در فضای باز به ساعات ابتدایی صبح یا اواخر عصر منتقل شود و در ساعات اوج گرما از فضاهای سرپوشیده مانند موزه‌ها، مراکز فرهنگی و اماکن دارای سیستم سرمایشی استفاده شود.

هم‌زمان سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داده است که گرمای شدید در سال‌های اخیر به یکی از مرگبارترین پیامدهای تغییرات اقلیمی تبدیل شده و طی چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اروپا بر اثر عوامل مرتبط با گرما جان خود را از دست داده‌اند. این سازمان از دولت‌ها و مدیران شهری خواسته است برنامه‌های مقابله با گرما، از جمله ایجاد مراکز خنک‌کننده و افزایش خدمات امدادی برای گردشگران را گسترش دهند.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند تداوم روند افزایش دما می‌تواند الگوی سفرهای بین‌المللی را نیز تغییر دهد. بسیاری از گردشگران به‌جای سفر در ماه‌های اوج تابستان، زمان سفر خود را به فصل‌های معتدل‌تر مانند بهار و اوایل پاییز منتقل می‌کنند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در برخی مقاصد اروپایی به‌وضوح مشاهده شده است.

متخصصان در پایان توصیه کرده‌اند مسافران در طول سفر آب کافی مصرف کنند، لباس‌های سبک و روشن بپوشند، از قرار گرفتن طولانی‌مدت زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنند و به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مراقبت بیشتری در نظر بگیرند.

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