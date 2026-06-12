به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری، با شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

تقدیر ایران از رویکرد دبیرکل سازمان جهانی گردشگری

در این دیدار، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از رویکرد حرفه‌ای و هوشمندانه دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از انتخاب و حضور شما در راس این نهاد بین‌المللی خرسند است و رایی که در جریان فرآیند انتخاباتی به شما داده شد، امروز با مشاهده رویکردهای تخصصی، متوازن و آینده‌نگرانه شما بیش از پیش برای ما ارزشمند و اطمینان‌بخش است.

صالحی‌امیری همچنین از مواضع حرفه‌ای دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در قبال خسارت‌های واردشده به صنعت گردشگری در سطح جهان و ضرورت حمایت از کشورها برای عبور از بحران‌ها و تکانه‌های بین‌المللی قدردانی کرد.

«هر روستا یک بوم‌گردی»؛ الگویی ایرانی برای توسعه متوازن گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه گردشگری روستایی، طرح «هر روستا یک بوم‌گردی» را یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای توزیع عادلانه منافع گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، حفظ میراث فرهنگی و تقویت اقتصاد مناطق روستایی دانست.

وی با ارائه توضیحاتی درباره ابعاد اجرایی و دستاوردهای این طرح، بر ظرفیت آن برای تبدیل شدن به یک الگوی موفق بین‌المللی تاکید کرد.

این پیشنهاد مورد استقبال دبیرکل سازمان جهانی گردشگری قرار گرفت و طرفین توافق کردند تجربه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در یکی از نشست‌های آتی سازمان جهانی گردشگری ارائه و معرفی شود.

گردشگری صلح‌محور و تاب‌آوری؛ راهبرد کلان ایران در عصر بحران‌ها

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات شتابان جهان و افزایش مخاطرات و بحران‌های بین‌المللی، توسعه تاب‌آوری در صنعت گردشگری را یکی از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: سیاست ما آن است که ساختار گردشگری کشور در برابر شوک‌ها و تکانه‌های بیرونی از استحکام و پایداری لازم برخوردار باشد و بتواند در شرایط مختلف به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران گردشگری را بستری مؤثر برای گفت‌وگوی تمدن‌ها، تقویت فهم متقابل میان ملت‌ها و گسترش صلح و همزیستی جهانی تلقی می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: معتقدیم هر اندازه روابط فرهنگی و انسانی میان ملت‌ها گسترش یابد، زمینه‌های همگرایی و همکاری میان دولت‌ها نیز تقویت خواهد شد. از این منظر، گردشگری می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی صلح در جهان معاصر تبدیل شود.

تاکید بر توسعه گردشگری دریامحور

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: گردشگری دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده سواحل کشور از جمله محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور است و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌های جدی و گسترده‌ای را برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار داده است.

وی در پایان ضمن دعوت رسمی از دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد حضور وی در راس این سازمان زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش گفتمان گردشگری صلح‌محور در جهان باشد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر جهانی برخوردار است

شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز در این دیدار با استقبال از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری روستایی، اظهار کرد: طرح «هر روستا یک بوم‌گردی» ایده‌ای ارزشمند و آینده‌ساز است و می‌تواند به الگویی الهام‌بخش برای بسیاری از کشورها تبدیل شود.

وی افزود: سازمان جهانی گردشگری آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های مشترک خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد و از ظرفیت‌های موجود برای معرفی این تجربه موفق بهره بگیرد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری همچنین با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در عرصه تمدنی و فرهنگی گفت: هیچ تردیدی درباره زیبایی‌های طبیعی، غنای فرهنگی، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ایران وجود ندارد و این ویژگی‌ها ایران را به یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در نقشه گردشگری جهان تبدیل کرده است.

وی گردشگری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها دانست و تصریح کرد: گردشگری می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری روابط پایدار، کاهش سوءتفاهم‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد و این دستاوردی مهم برای ایران و جامعه جهانی خواهد بود.

النوایس در پایان با تاکید بر نقش گردشگری در رشد اقتصادی کشورها اظهار داشت: ما معتقدیم گردشگری می‌تواند به یک پیشران قدرتمند اقتصادی تبدیل شود و سازمان جهانی گردشگری آمادگی دارد در این مسیر برای تقویت جایگاه گردشگری به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را گسترش دهد.

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