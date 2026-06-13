به گزارش خبرنگار میراثآریا، در حالی که بسیاری از جاذبههای گردشگری جهان سالانه میلیونها بازدیدکننده را به خود جذب میکنند و در صدر فهرست مقاصد رؤیایی گردشگران قرار دارند، یک پژوهش تازه نشان میدهد که محبوبیت گسترده همیشه به معنای رضایت بالای گردشگران نیست.
بر اساس مطالعهای که از سوی شبکه بینالمللی نگهداری چمدان «رادیکال استوریج» انجام شده، نزدیک به ۱۰۰ هزار نظر و ارزیابی گردشگران درباره ۲۰۰ جاذبه مهم گردشگری جهان مورد تحلیل قرار گرفته است؛ مطالعهای که تصویری متفاوت از برخی شناختهشدهترین مقاصد گردشگری دنیا ارائه میدهد.
این پژوهش با بررسی اولیه ۵۸۳۲ جاذبه گردشگری در ۵۰ کشور پرگردشگر جهان آغاز شد. دادههای مورد استفاده از گزارش «۱۰۰ مقصد برتر شهری» یورومانیتور و «شاخص شهرهای جهانی» مسترکارت استخراج شده و پس از حذف جاذبههایی با کمتر از دو هزار نظر ثبتشده، در نهایت ۹۹ هزار و ۵۴۷ نظر گردشگران برای تحلیل نهایی انتخاب شد.
پژوهشگران با بهرهگیری از ۹۰ کلیدواژه مرتبط با رضایت و نارضایتی گردشگران، میزان بازخوردهای منفی را در هر جاذبه اندازهگیری کردند. واژههایی نظیر «خستهکننده»، «بیشازحد شلوغ»، «دسترسناپذیر»، «گران» و «کمتر از انتظار» از جمله مهمترین شاخصهای ارزیابی در این مطالعه بودهاند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد میانگین سهم نظرات منفی در میان جاذبههای مورد بررسی ۵.۲ درصد بوده است؛ با این حال برخی از مشهورترین مقاصد گردشگری جهان فاصله معناداری با این میانگین دارند و در مواردی میزان نارضایتی گردشگران به بیش از سه برابر متوسط جهانی رسیده است.
در صدر این فهرست، پارک موضوعی «آلتون تاورز» در بریتانیا قرار دارد که برای دومین سال متوالی عنوان ناامیدکنندهترین جاذبه گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج پژوهش، ۳۸.۲ درصد نظرات ثبتشده درباره این مجموعه حاوی ارزیابی منفی بوده است. ازدحام گسترده، هزینههای جانبی بالا، خدمات مشتریان و آنچه گردشگران «عدم تناسب هزینه و کیفیت تجربه» توصیف کردهاند، مهمترین محورهای انتقاد از این مجموعه بوده است.
پس از آن، آکواریوم جورجیا در شهر آتلانتای آمریکا با ۱۹.۶ درصد نظر منفی در رتبه دوم قرار گرفته است. بازدیدکنندگان این مجموعه عمدتاً از شلوغی بیش از حد، دشواری دسترسی و هزینههای بالا گلایه کردهاند.
کازینوی هورسشو در ایالت لوئیزیانا نیز با ۱۸.۶ درصد بازخورد منفی سومین جاذبه ناامیدکننده جهان معرفی شده است. بخش قابل توجهی از گردشگران این مجموعه را «کمهیجانتر از تبلیغات»، «فرسوده» یا «نیازمند بازسازی» توصیف کردهاند.
در اروپا نیز حمامها و استخر تاریخی سچنی در بوداپست، یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری مجارستان، در جایگاه چهارم این فهرست قرار گرفته است. اگرچه این مجموعه از مهمترین جاذبههای میراثی و آبدرمانی اروپا محسوب میشود، اما ازدحام بالا و محدودیتهای دسترسی موجب شده ۱۶.۶ درصد بازدیدکنندگان تجربهای منفی از حضور در آن گزارش کنند.
آکواریوم ریپلی کانادا در تورنتو نیز با ۱۶ درصد نظرات منفی در رتبه پنجم قرار گرفته است؛ مجموعهای که اگرچه از مهمترین مراکز نمایش حیات دریایی آمریکای شمالی به شمار میرود، اما انتقادها نسبت به شلوغی و هزینه بازدید، رضایت عمومی از آن را تحت تأثیر قرار داده است.
این پژوهش علاوه بر رتبهبندی جاذبهها، تصویری از پراکندگی جغرافیایی نارضایتی گردشگران نیز ارائه میکند. بر این اساس، بریتانیا و کانادا با سهم ۷.۹ درصدی و ایالات متحده با ۷.۵ درصد، بیشترین تعداد جاذبههای دارای بازخورد منفی را در میان کشورهای مورد بررسی دارند.
همچنین شهرهای سیاتل، بوداپست، لندن و بانکوک در میان شهرهایی قرار گرفتهاند که بیشترین تراکم جاذبههای ناامیدکننده را در خود جای دادهاند؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران صنعت گردشگری بیش از آنکه نشانه ضعف ذاتی این مقاصد باشد، بازتابی از چالشهای ناشی از گردشگری انبوه و فشار روزافزون تقاضا بر زیرساختهای گردشگری است.
کارشناسان معتقدند نتایج این مطالعه بار دیگر اهمیت مدیریت هوشمند مقاصد گردشگری، کنترل ظرفیت بازدید، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد تعادل میان بازاریابی گردشگری و تجربه واقعی بازدیدکنندگان را یادآوری میکند؛ زیرا در عصر شبکههای اجتماعی و اقتصاد تجربه، رضایت گردشگران به یکی از مهمترین سرمایههای رقابتی مقاصد گردشگری جهان تبدیل شده است.
۱۰ جاذبه گردشگری با بیشترین میزان نارضایتی گردشگران
۱. Alton Towers – بریتانیا (۳۸.۲ درصد نظر منفی)
۲. Georgia Aquarium – آمریکا (۱۹.۶ درصد)
۳. Horseshoe Casino – آمریکا (۱۸.۶ درصد)
۴. Széchenyi Baths and Pool – مجارستان (۱۶.۶ درصد)
۵. Ripley's Aquarium of Canada – کانادا (۱۶ درصد)
۶. Universal Islands of Adventure – آمریکا (۱۵.۶ درصد)
۷. Siam Park – اسپانیا (۱۳.۴ درصد)
۸. Space Needle – آمریکا (۱۲.۶ درصد)
۹. Graceland – آمریکا (۱۲.۶ درصد)
۱۰. Fushimi Inari-taisha Shrine – ژاپن (۱۲ درصد
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