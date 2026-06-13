به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تایلند در چارچوب یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری گردشگری، راهبردی تازه را برای ارتقای جایگاه خود در بازار جهانی سفر و گردشگری رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که بر افزایش ارزش اقتصادی هر سفر، توسعه گردشگری پایدار و ارائه تجربه‌های متمایز به گردشگران بین‌المللی استوار است.

این راهبرد جدید در جریان نمایشگاه بین‌المللی گردشگری TTM+ ۲۰۲۶ معرفی شد؛ رویدادی که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت گردشگری جنوب شرق آسیا یاد می‌شود و هر سال میزبان طیف گسترده‌ای از فعالان صنعت سفر، هتلداران، شرکت‌های هواپیمایی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران گردشگری از سراسر جهان است.

بر اساس اعلام مسئولان گردشگری تایلند، محور اصلی سیاست جدید، عبور از شاخص‌های صرفا کمی و حرکت به سوی سنجه‌های کیفی در ارزیابی موفقیت صنعت گردشگری است. در این چارچوب، جذب گردشگرانی که اقامت طولانی‌تر، هزینه‌کرد بیشتر و تعامل عمیق‌تری با مقاصد گردشگری دارند، در اولویت قرار گرفته است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی صنعت گردشگری و توزیع متوازن‌تر منافع آن در سطح جوامع محلی منجر شود.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی این راهبرد، جایگاهی ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای دولت تایلند یافته است. این کشور طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از زیرساخت‌های درمانی پیشرفته، خدمات پزشکی با استانداردهای بین‌المللی و هزینه‌های رقابتی، توانسته جایگاه قابل توجهی در بازار گردشگری درمانی آسیا به دست آورد. اکنون سیاست‌گذاران تایلندی درصدد هستند با گسترش خدمات مرتبط با تندرستی، مراقبت‌های پزشکی تخصصی و سبک زندگی سالم، سهم خود را از بازار رو به رشد گردشگری سلامت در سطح جهانی افزایش دهند.

توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه نیز از دیگر محورهای بنیادین این برنامه به شمار می‌رود. در این چارچوب، حفاظت از منابع طبیعی، کاهش پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های گردشگری، مدیریت هوشمند مقاصد و افزایش سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مسئولان تایلندی معتقدند تداوم رشد این صنعت در گرو ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی، صیانت از محیط زیست و حفظ سرمایه‌های فرهنگی است.

همزمان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی تایلند نیز بخش مهمی از این راهبرد را تشکیل می‌دهد. معرفی میراث تاریخی، آیین‌های بومی، جشنواره‌های سنتی، هنرهای مردمی، صنایع‌دستی و تنوع غذایی این کشور با هدف خلق تجربه‌های اصیل و متمایز برای گردشگران بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که می‌تواند مزیت رقابتی تایلند را در بازار فزاینده گردشگری تجربه‌محور تقویت کند.

نمایشگاه TTM+ ۲۰۲۶ نیز بستری برای تبادل دیدگاه‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و شناسایی بازارهای نوظهور گردشگری فراهم کرد. حضور صدها شرکت فعال در حوزه سفر و گردشگری از کشورهای مختلف جهان در این رویداد، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون همکاری‌های فراملی در شکل‌دهی به آینده صنعت گردشگری و رقابت مقاصد برای جذب گردشگران با ارزش افزوده بالاتر است.

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