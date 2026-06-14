اسپانیا در آستانه فتح قله ۱۰۰ میلیون گردشگر/ جهش ورود گردشگران خارجی، موتور رکوردشکنی گردشگری اروپا را روشن کرد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، صنعت گردشگری اسپانیا در سال ۲۰۲۶ با شتابی فراتر از پیشبینیها در مسیر رکوردشکنی حرکت میکند؛ روندی که نهتنها از تداوم جذابیت این کشور برای بازارهای بینالمللی حکایت دارد، بلکه بیانگر نقش روزافزون گردشگری در راهبردهای توسعه اقتصادی و رقابتپذیری جهانی اسپانیا است.
بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، این کشور تنها در ماه آوریل ۹.۱ میلیون گردشگر خارجی را پذیرا بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش نشان میدهد. این رشد، بالاترین نرخ افزایش سالانه ورود گردشگران طی یک سال گذشته به شمار میرود و از تقویت دوباره تقاضای جهانی برای سفر به اسپانیا حکایت دارد.
بریتانیا همچنان بزرگترین بازار مبدأ گردشگری اسپانیا باقی مانده است. در ماه آوریل نزدیک به ۱.۷ میلیون شهروند بریتانیایی به این کشور سفر کردند که نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش یافته است. فرانسه نیز با حدود ۱.۳ میلیون گردشگر و رشد ۵.۱ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقابل، بازار آلمان با ثبت ۱.۲ میلیون گردشگر شاهد کاهش ۹.۱ درصدی ورود مسافران بود.
در میان مقاصد داخلی، منطقه کاتالونیا بار دیگر بیشترین سهم از ورود گردشگران خارجی را به خود اختصاص داد و ۲۰.۸ درصد از کل گردشگران بینالمللی را جذب کرد. پس از آن، اندلس و جامعه والنسیا در رتبههای بعدی قرار گرفتند؛ مناطقی که همچنان از مهمترین کانونهای جذب گردشگران خارجی در اسپانیا محسوب میشوند.
مجموع آمارهای ثبتشده از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل نشان میدهد تعداد گردشگران بینالمللی واردشده به اسپانیا به ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵ رشدی ۳.۴ درصدی را تجربه کرده و چشمانداز دستیابی به مرز نمادین ۱۰۰ میلیون گردشگر در سال را بیش از گذشته تقویت کرده است.
کارشناسان گردشگری، ماه آوریل را نقطه عطفی در روند تحولات این صنعت ارزیابی میکنند. اگرچه سال ۲۰۲۶ با نشانههایی از کاهش آهنگ رشد آغاز شد، اما از اواخر زمستان و همزمان با ورود به فصل بهار، روند افزایش تقاضا شتاب بیشتری گرفته است؛ موضوعی که در آمارهای ماههای مارس و آوریل بهوضوح قابل مشاهده است.
تحلیلگران چند عامل کلیدی را در شکلگیری این روند مؤثر میدانند؛ از جمله احیای سفرهای بینقارهای و دوربرد، افزایش دوباره سفرهای تجاری و حرفهای، رشد تقاضا از بازارهای آمریکایی و همچنین گرایش گردشگران به انتخاب مقاصدی که در فضای پرتنش و ناپایدار ژئوپلیتیکی جهان، از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار هستند.
برخی فعالان صنعت گردشگری نیز معتقدند تحولات امنیتی و تنشهای جاری در بخشهایی از خاورمیانه میتواند در بازآرایی جریانهای گردشگری بینالمللی نقشآفرین باشد و بخشی از تقاضای سفر را به سمت مقاصد امنتر اروپای غربی، از جمله اسپانیا، هدایت کند؛ هرچند اندازهگیری دقیق میزان تأثیر این عامل همچنان نیازمند بررسیهای تکمیلی است.
با وجود تداوم رشد ورود گردشگران، سیاستگذاران و فعالان این صنعت تاکید دارند که موفقیت گردشگری تنها در افزایش تعداد بازدیدکنندگان خلاصه نمیشود. ارتقای کیفیت خدمات، افزایش درآمد سرانه گردشگران، توسعه گردشگری پایدار و جذب مسافران با قدرت هزینهکرد بالاتر از جمله اهداف راهبردی است که در کنار رکوردهای کمی دنبال میشود.
در صورت تداوم روند فعلی و حفظ سطح تقاضا در فصل اوج سفرهای تابستانی، اسپانیا میتواند در سال ۲۰۲۶ به دستاوردی تاریخی دست یابد و برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیون گردشگر بینالمللی عبور کند؛ رکوردی که نهتنها جایگاه این کشور را در صنعت گردشگری جهانی تحکیم خواهد کرد، بلکه الگویی مهم برای مدیریت و بهرهبرداری اقتصادی از گردشگری در سطح بینالمللی به شمار میرود.
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