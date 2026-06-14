به گزارش خبرنگار میراثآریا، شهر کائوسیونگ، بزرگترین بندر تایوان و یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و فرهنگی این کشور، با تکیه بر روند رو به رشد ورود گردشگران بینالمللی، مرحله تازهای از راهبرد توسعه گردشگری خود را آغاز کرده است؛ راهبردی که بر ارتقای برند مقصد، توسعه بازارهای هدف آسیایی و افزایش رقابتپذیری در عرصه گردشگری منطقهای متمرکز است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی نهادهای گردشگری تایوان، کائوسیونگ طی ماههای اخیر رشد چشمگیری در جذب بازدیدکنندگان خارجی تجربه کرده و همین روند، مسئولان شهری را به تدوین و اجرای یک کارزار تبلیغاتی فراگیر در بازارهای منتخب آسیا ترغیب کرده است. پیشبینی میشود این برنامه بیش از ۲۸ میلیون نفر را در کشورهای مختلف منطقه تحت پوشش قرار دهد و نقش مؤثری در افزایش جریان گردشگران ورودی ایفا کند.
کائوسیونگ که بهواسطه برخورداری از بندری راهبردی، زیرساختهای مدرن شهری، مراکز فرهنگی و هنری، بازارهای شبانه پررونق، جاذبههای ساحلی و چشماندازهای طبیعی شناخته میشود، در سالهای اخیر تلاش کرده است الگوی توسعه گردشگری خود را بر پایه تنوعبخشی به محصولات و تجربههای سفر استوار سازد.
در چارچوب این برنامه، اداره گردشگری کائوسیونگ همکاریهای گستردهای را با شرکتهای هواپیمایی، آژانسهای بینالمللی مسافرتی، پلتفرمهای گردشگری و رسانههای معتبر منطقهای آغاز کرده است. این همکاریها با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیتهای گردشگری شهر، توسعه شبکههای دسترسی و تشویق گردشگران کشورهای همسایه برای انتخاب کائوسیونگ بهعنوان مقصد سفر طراحی شدهاند.
کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند سرمایهگذاری مستمر در توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، بهبود دسترسیهای شهری و میزبانی رویدادهای بینالمللی فرهنگی و هنری، از مهمترین عوامل افزایش جذابیت این شهر در سالهای اخیر بوده است. برگزاری جشنوارههای فرهنگی، نمایشگاههای هنری، برنامههای موسیقی و رویدادهای خلاقانه شهری نیز به شکل محسوسی در ارتقای تصویر مقصد و افزایش انگیزه سفر به کائوسیونگ نقش داشته است.
این گزارش همچنین بر اهمیت روزافزون گردشگری دریایی در اقتصاد گردشگری کائوسیونگ تأکید میکند. موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک این شهر در جنوب تایوان، آن را به یکی از مهمترین دروازههای ورود گردشگران دریایی به کشور تبدیل کرده است. افزایش تردد کشتیهای تفریحی، توسعه پایانههای کروز و ارتقای امکانات بندری، زمینه را برای رشد پایدار این بخش از صنعت گردشگری فراهم کرده است.
مسئولان گردشگری کائوسیونگ اعلام کردهاند که محور اصلی کارزار جدید بر معرفی طیف متنوعی از تجربههای سفر متمرکز خواهد بود؛ از میراثفرهنگی و جاذبههای تاریخی گرفته تا گردشگری خوراک، طبیعتگردی، تفریحات ساحلی، خرید، هنرهای معاصر و سبک زندگی شهری. به اعتقاد آنان، این تنوع محصول، امکان پاسخگویی به نیازها و سلیقههای متفاوت گردشگران آسیایی را فراهم میکند و مزیت رقابتی مهمی برای این مقصد به شمار میرود.
اجرای این برنامه در شرایطی صورت میگیرد که مقاصد مختلف آسیایی پس از عبور از دوران رکود ناشی از همهگیری کرونا، رقابت فشردهای را برای جذب گردشگران بینالمللی آغاز کردهاند. در چنین فضایی، کائوسیونگ تلاش میکند با بهرهگیری از دیپلماسی گردشگری، بازاریابی هوشمند مقصد و توسعه زیرساختهای گردشگری، جایگاه خود را در نقشه گردشگری منطقه آسیا ـ اقیانوسیه ارتقا دهد.
مقامات محلی ابراز امیدواری کردهاند که اجرای این کارزار فراگیر، ضمن افزایش تعداد گردشگران ورودی، به تقویت اقتصاد محلی، توسعه سرمایهگذاریهای گردشگری و تثبیت جایگاه کائوسیونگ بهعنوان یکی از مهمترین و جذابترین مقاصد سفر در شرق آسیا منجر شود.
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