۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳

عملیات بازگشت حجاج با انجام آخرین پرواز هما از جده پایان یافت

عملیات بازگشت حجاج با انجام آخرین پرواز هما از جده پایان یافت

عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام در سال ۱۴۰۵، با انجام آخرین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و فرود آن در بامداد ۲۵ خردادماه، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش میراث آریا، عملیات بازگشت حجاج از یازدهم خردادماه آغاز شد و طی آن، ۲۶۴ سورتی پرواز از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی کشور انجام شد.

این عملیات در شرایطی انجام شد که همزمان با تحولات منطقه و شرایط ویژه عملیاتی کشور، برنامه‌ریزی، مدیریت و پایش مستمر پروازها به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار داشت و روند انتقال حجاج بدون وقفه ادامه یافت. 

بازگشت حجاج از مبدأ فرودگاه جده به مقصد ۶ ایستگاه عملیاتی تهران، مشهد، شیراز، گرگان، زاهدان و اصفهان انجام شد. 

با توجه به وقفه ایجاد شده در روز هجدهم خردادماه به دلیل بسته شدن فضای پروازی کشور، مدت زمان عملیات یک روز افزایش یافت و در مجموع ۱۳ روز به طول انجامید.

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کد خبر 1405032502204
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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