عملیات بازگشت حجاج با انجام آخرین پرواز هما از جده پایان یافت

به گزارش میراث آریا، عملیات بازگشت حجاج از یازدهم خردادماه آغاز شد و طی آن، ۲۶۴ سورتی پرواز از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی کشور انجام شد.

این عملیات در شرایطی انجام شد که همزمان با تحولات منطقه و شرایط ویژه عملیاتی کشور، برنامه‌ریزی، مدیریت و پایش مستمر پروازها به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار داشت و روند انتقال حجاج بدون وقفه ادامه یافت.

بازگشت حجاج از مبدأ فرودگاه جده به مقصد ۶ ایستگاه عملیاتی تهران، مشهد، شیراز، گرگان، زاهدان و اصفهان انجام شد.

با توجه به وقفه ایجاد شده در روز هجدهم خردادماه به دلیل بسته شدن فضای پروازی کشور، مدت زمان عملیات یک روز افزایش یافت و در مجموع ۱۳ روز به طول انجامید.

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