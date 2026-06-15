به گزارش میراث آریا، با استمرار حمایتهای دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد بر همین اساس از امروز ۲۵ خردادماه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروهای مسلح و سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کدملی آنها ۷ و ۸ و ۹ است، شارژ شده و قابل استفاده در تمام فروشگاههای زنجیرهای و طرف قرارداد با سامانه کالابرگ است.
پیشتر اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها، ۰.۱ و ۲ بود در پانزدهم خردادماه و کدهای ملی ۳ تا ۶ در ۲۰ خردادماه شارژ شده بود که میتوانستند در کنار خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح اعتبار کالابرگ خود را با مراجعه به فروشگاهها خرج کنند.
مرحله یازدهم طرح کالابرگ از شانزدهم خردادماه وارد فاز تخفیف شد و طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، محصولات لبنی شرکت پگاه از جمله شیر، کشک، پنیر و ماست با ۱۰ درصد تخفیف در قفسه فروشگاههای عرضه کننده قرار گرفت. بر این اساس خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتهای طرف قرارداد از ۱۰ درصد تخفیف خرید محصولات لبنی برخوردار شوند. البته وزارت تعاون به منظور اعمال تخفیف بیشتر در اقلام کالابرگ رایزنیهایی را هم با برخی شرکتها از جمله تولیدکنندگان روغن و تخم مرغ آغاز کرده تا خانوارها از مزایا و تخفیفاتی در فروش اقلام کالابرگ بهرهمند شوند.
اعتبار تخصیص یافته در مرحله یازدهم اجرای کالابرگ همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و تغییری در مبلغ آن ایجاد نشده است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه و دستگاههای مختلف به سازمان برنامه رفته که با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است. همچنین جلسهای در این خصوص با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده اما به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است. اگرچه همه دستگاههای مرتبط با طرح موافق افزایش اعتبار کالابرگ هستند ولی اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، محل بررسی است.
به گفته یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در خصوص افزایش مبلغ یارانه کالابرگ، وزارت تعاون سناریوهای مختلف را بر پایه محاسبات تورم و افزایش قیمتها تدوین و به دولت ارائه کرده و با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیتهای بودجهای، کاهش منابع بودجه و افزایش هزینههای ناشی از جنگ، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیمگیری در خصوص میزان افزایش و دهکهای مشمول است.
در روزهای اخیر مأموریت دبیرخانه بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) پایان یافت و بر همین اساس اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شد تا به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال شود.
در راستای اجرای طرح کالابرگ و سیاستهای حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی مردم، کارگروهی به منظور راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آییننامه تشکیل شده بود که در این چارچوب و با دستور رئیس جمهور، مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی کارگروه به بانک مرکزی سپرده شد.
برابر ماده ۳ آییننامه (تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها) مبلغ کالابرگ با توجه به رشد تورم و تغییر نرخ اقلام باید به شکل فصلی مورد ارزیابی قرار گیرد و مبلغ اعتبار تخصیص یافته بازنگری و بهروزرسانی شود.
هموطنان میتوانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند و خانوادههایی که کالابرگ اردیبهشت ماه خود را استفاده نکردهاند تا پایان خرداد ماه برایشان معتبر است.
طبق اعلام وزارت تعاون در حال حاضر ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند.
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