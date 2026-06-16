۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴

امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد

امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای عالی مناطق آزاد از امکان شماره‌گذاری ملی خودروهای وارداتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی موجود از قبل در این مناطق خبر داد.

به گزارش میراث آریا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه‌ای اعلام کرد: آنچه هیئت وزیران در خصوص ممنوعیت پلاک‌گذاری ملی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ مصوب کرده بود، برای خودروهای تازه‌وارد به مناطق آزاد است و خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر که پیش از این تاریخ وارد مناطق آزاد شده‌اند، اجازه شماره‌گذاری ملی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی را دارند. 

بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که پیش از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران شرایط تعویض پلاک به ملی و انتقال به سرزمین اصلی را داشته‌اند، می‌بایست سه شرط موجود بودن خودرو در مناطق آزاد قبل از ابلاغ آیین‌نامه، پرداخت عوارض و بدهی‌های مربوطه، حقوق ورودی شامل حقوق ورودی و سود بازرگانی و تاریخ ساخت زیر ۵ سال در زمان واردات را دارا باشند.

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کد خبر 1405032602372
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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