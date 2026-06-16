به گزارش میراث آریا، سفر صبح سه‌شنبه ۲۶ خردادماه عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به مسکو در راستای گسترش همکاری‌های مالی و تقویت تعاملات بانکی میان دو کشور انجام می‌شود و قرار است طی آن، طرفین درباره راهکارهای تسهیل مبادلات پولی، تقویت همکاری میان بانک‌های مرکزی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی گفت‌وگو کنند.

روابط بانکی ایران و روسیه در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه دو کشور، وارد مرحله جدیدی شده است؛ تهران و مسکو با هدف کاهش وابستگی به دلار و تسهیل مبادلات تجاری، همکاری‌های گسترده‌ای را برای اتصال شبکه‌های بانکی، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین دنبال کرده‌اند.

اتصال سامانه‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور، گسترش تسویه‌حساب بر پایه ریال و روبل و تلاش برای توسعه همکاری میان بانک‌های تجاری از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این مسیر است.

کارشناسان معتقدند تقویت روابط بانکی ایران و روسیه می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه، کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی دو کشور در برابر تحریم‌های بین‌المللی کمک کند که تحقق آن نیازمند رفع برخی موانع فنی، حقوقی و اجرایی است.

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