رگبار باران در ۸ استان نوار شمالی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، سواحل دریای خزر و در نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
فردا چهارشنبه ۲۷ خردادماه در نیمه شمالی خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و همچنین در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز شرقی بارش پراکنده ادامه دارد.
سهشنبه ۲۶ و چهارشنبه ۲۷ خردادماه در مرکز و دامنههای جنوبی البرز، افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد افزایش داشته و بهویژه در منطقه زابل سبب خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا میشود.
امروز و فردا خلیج فارس مواج خواهد شد.
امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در برخی ساعتها وزش شدید باد و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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